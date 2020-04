Ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 vượt 10.000, nước Mỹ giờ ra sao?

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 7/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 366.614 ca nhiễm COVID-19, với 10.783 ca tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Giới chức Mỹ kêu gọi tăng cường nỗ lực chống COVID-19 sau khi số ca tử vong ở nước này vượt mốc 10.000. Truyền thông trước đó đưa tin, Mỹ đã bước vào một trong những tuần lễ khó khăn nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. "Đây sẽ là tuần khó khăn và buồn nhất trong cuộc đời của hầu hết người dân Mỹ. Tuần tới sẽ là thời khắc Trân Châu Cảng của chúng ta, thời khắc 11/9. Nó sẽ xảy ra trên khắp đất nước và tôi muốn nước Mỹ hiểu điều đó", Fox News dẫn lời Tổng y sĩ Jerome Adams ngày 5/4. Những ngày này, các y bác sĩ Mỹ đang phải "gồng mình" cứu chữa bệnh nhân. Trong khi đó, người dân được yêu cầu ở nhà tối đa để tránh lây lan virus. Nhân viên y tế đưa một thi thể vào nhà xác tạm thời bên ngoài trung tâm y tế Wyckoff Heights ở Brooklyn, New York, ngày 6/4. Người phụ nữ bật khóc phía sau trung tâm y tế Wyckoff Heights. Đường phố ở nước Mỹ vắng vẻ trong những ngày dịch bệnh bùng phát. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID -19 lớn nhất thế giới. Bà Deborah Birx, điều phối viên công tác chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng, kêu gọi người dân Mỹ ở trong nhà, tránh di chuyển không cần thiết. “Đây là thời điểm mà chúng ta không nên đi siêu thị, không tới cả cửa hiệu thuốc, mà cần làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho gia đình và bạn bè của các bạn”, bà Birx nói. Ảnh chụp tại đường cao tốc 110 ở Los Angeles, California, ngày 20/3 sau khi bang California yêu cầu người dân ở nhà. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 7/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng 366.614 ca nhiễm COVID-19, với 10.783 ca tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Giới chức Mỹ kêu gọi tăng cường nỗ lực chống COVID-19 sau khi số ca tử vong ở nước này vượt mốc 10.000. Truyền thông trước đó đưa tin, Mỹ đã bước vào một trong những tuần lễ khó khăn nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 . "Đây sẽ là tuần khó khăn và buồn nhất trong cuộc đời của hầu hết người dân Mỹ. Tuần tới sẽ là thời khắc Trân Châu Cảng của chúng ta, thời khắc 11/9. Nó sẽ xảy ra trên khắp đất nước và tôi muốn nước Mỹ hiểu điều đó", Fox News dẫn lời Tổng y sĩ Jerome Adams ngày 5/4. Những ngày này, các y bác sĩ Mỹ đang phải "gồng mình" cứu chữa bệnh nhân. Trong khi đó, người dân được yêu cầu ở nhà tối đa để tránh lây lan virus. Nhân viên y tế đưa một thi thể vào nhà xác tạm thời bên ngoài trung tâm y tế Wyckoff Heights ở Brooklyn, New York, ngày 6/4. Người phụ nữ bật khóc phía sau trung tâm y tế Wyckoff Heights. Đường phố ở nước Mỹ vắng vẻ trong những ngày dịch bệnh bùng phát. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID -19 lớn nhất thế giới. Bà Deborah Birx, điều phối viên công tác chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng, kêu gọi người dân Mỹ ở trong nhà, tránh di chuyển không cần thiết. “Đây là thời điểm mà chúng ta không nên đi siêu thị, không tới cả cửa hiệu thuốc, mà cần làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho gia đình và bạn bè của các bạn”, bà Birx nói. Ảnh chụp tại đường cao tốc 110 ở Los Angeles, California, ngày 20/3 sau khi bang California yêu cầu người dân ở nhà. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)