COVID-19: Ấn Độ đóng cửa đất nước, hàng nghìn lao động “cuốc bộ” về quê

Ấn Độ bắt đầu đóng cửa toàn quốc từ 0h ngày 25/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Lệnh phong tỏa hoàn toàn với 1,3 tỷ dân Ấn Độ sẽ có hiệu lực trong 21 ngày. (Nguồn ảnh: Reuters). Lệnh cấm túc đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các lao động di cư ở nước này. Hàng nghìn lao động di cư nghèo ở các thành phố Ấn Độ đang tìm cách về quê sau khi mất việc. Tuy nhiên, do các phương tiện công cộng tạm ngừng hoạt động, nhiều người lao động quyết định "cuốc bộ" về quê, dù quãng đường đi có thể lên tới hàng trăm km. Dòng người đi bộ về phía trạm xe buýt ở ngoại ô New Delhi ngày 29/3. Nhiều lao động cố chờ xe buýt trên đường cao tốc ở ngoại ô thủ đô New Delhi để trở về quê hôm 28/3. Cảnh đông đúc tại một trạm xe buýt ở ngoại ô New Delhi khi hàng nghìn lao động di cư đổ về quê. Họ chen chúc nhau lên chiếc xe buýt chật chội để trở về nhà, sau khi Ấn Độ đóng cửa đất nước vì dịch Covid-19. Hai em nhỏ đeo khẩu trang cùng người thân ngồi nghỉ trên đường trở về quê hôm 30/3. Người đàn ông mang theo đồ đạc đi bộ về làng hôm 30/3. Một số lao động di cư mạo hiểm bám vào xe buýt để trở về nhà. Cảnh hỗn loạn tại một trạm xe buýt ở ngoại ô New Delhi. Những người này may mắn lên được một chiếc xe tải để trở về làng ở Ahmedabad ngày 29/3. Một nhóm khác đang trên đường trở về làng ở Simbhaoli, bang Uttar Pradesh, ngày 27/3. Chiếc xe buýt này được chính quyền bang Uttar Pradesh sắp xếp để chở những người lao động mắc kẹt ở Ghaziabad hôm 28/3. Sushil Kumar, một lao động di cư ở Ấn Độ, đi bộ dọc đường cao tốc cùng gia đình của anh trên đường trở về làng ở Gajraula, bang Uttar Pradesh, ngày 27/3. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

