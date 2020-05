Con gái út của Tổng thống Trump vừa tốt nghiệp trường luật là ai?

Theo CNN, Tiffany, con gái út của Tổng thống Trump, đã tham dự lễ tốt nghiệp trực tuyến của trường luật Georgetown vào cuối tuần qua. Nhân dịp này, Tổng thống Trump chúc mừng con gái và bày tỏ sự tự hào về cô. Ảnh: Getty. "Chúc mừng con gái tốt nghiệp trường Luật Georgetown. Sinh viên tuyệt vời, trường học tuyệt vời. Những gì cha cần là có một luật sư trong gia đình. Cha rất tự hào về con, Tiff!", ông Trump viết trên Twitter vào tối 20/5. Ảnh: Getty. Được biết, Tiffany Trump bắt đầu theo học trường luật Georgetown ở Washington DC từ năm 2017 và hoàn tất kỳ thi cuối khóa vào tháng 5 vừa qua. Hiện dư luận chưa rõ dự định của Tiffany sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Getty. Tiffany sinh ngày 13/10/1993 tại West Palm Beach, Florida. Cô là con gái của Tổng thống Trump với người vợ thứ hai, bà Marla Maples. Ảnh: Getty. Tên của cô được đặt theo tên của cửa hàng trang sức Tiffany & Co. tại Đại lộ số 5 và Phố 57 ở Manhattan. Ảnh: Getty. Phần lớn thời thơ ấu Tiffany Trump sống ở New York. Ảnh: AP. Năm 2011, cô đã cho ra mắt đĩa đơn có tên "Like a Bird". Cô từng theo học tại trường Viewpoint ở Calabasas, bang California, trong thời gian sống cùng mẹ, và tốt nghiệp trung học năm 2012. Ảnh: VF. Con gái út của ông Trump từng làm thực tập cho Tạp chí Vogue năm 2015 và là người mẫu cho nhà thiết kế thời trang Andrew Warren tại Tuần lễ thời trang New York vào năm 2016. Ảnh: AP. Cùng năm 2016, cô tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania, chuyên ngành Xã hội học và Đô thị. Ảnh: CNN. Trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cô tham gia cùng gia đình trong các chiến dịch tranh cử của cha cô và đã có một bài phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa năm đó. Ảnh: Getty. Về đời tư, Tiffany có mối quan hệ tình cảm với Michael Boulos. Được biết, gia đình của Boulos sở hữu một trong những tập đoàn thương mại lớn nhất Nigeria, trị giá nhiều tỷ USD, cùng nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Heavy. Tài khoản Instagram của Tiffany có tới hơn 1 triệu người theo dõi, tính đến tháng 8/2019. Trên Instagram, cô thường đăng tải những hình ảnh vui chơi cùng bạn bè và hậu duệ của nhiều người nổi tiếng...Ảnh: Instagram. Mời độc giả xem thêm video: Những cái "nhất" của nhà ông Trump (Nguồn video: VTC1)

