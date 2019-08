Chân dung phi công anh hùng Nga cứu 233 người khỏi "tử thần"

Cơ trưởng Damir Yusupov của máy bay Airbus A321, thuộc hãng hàng không Ural Airlines, đã được ca ngợi như một anh hùng sau cú đáp đất an toàn. Ảnh: TASS. Hãng hàng không Nga Ural Airlines cho biết, Yusupov – con trai của một phi công lái máy bay trực thăng, là một phi công giàu kinh nghiệm với hơn 3.000 giờ bay. Ảnh: TASS. Yusupov chia sẻ anh đã thực hành tình huống hạ cánh khẩn cấp rất nhiều lần và nhờ những kỹ năng được huấn luyện nên đã có thể hạ cánh máy bay Nga thành công. Ảnh: TASS. Yusupov cho biết, anh đã liên lạc với sân bay yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp, nhưng nhận ra rằng anh không thể quay lại được sân bay. Vì vậy phi hành đoàn quyết định tắt máy, hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: TASS. Cơ trưởng Yusupov kiểm tra buồng lái cùng với một thành viên của Ủy ban điều tra tai nạn hàng không Nga, sau cú đáp đất. Ảnh: Ủy ban điều tra Nga. Cơ trưởng Yusupov Damir là bố của 4 đứa con. Ảnh: AP. 3 thành viên khác của phi hành đoàn. Ảnh: TASS. Cơ phó Georgy Murzin (thứ 3 từ phải sang) và Giám đốc điều hành hãng hàng không Ural Airlines Alexander Zinovyev (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: TASS. Dù vừa trải qua sự cố, nhưng các thành viên trong phi hành đoàn không hề hoảng sợ hay lo lắng. Ảnh: TASS. Hành khách ra khỏi máy bay bằng cầu thang phao, sau khi máy bay hạ cánh khấn cấp trên cánh đồng ngô. Ảnh: Reuters. Phi hành đoàn hạ cánh bằng bụng máy bay. Ảnh: Zvezda. Nhờ sự xử trí thông minh của phi hành đoàn, các hành khách không bị hoảng loạn. Ảnh: Reuters. Một nhân viên cứu hộ đang giúp đỡ một hành khách. Ảnh: TASS. Các hành khách của máy bay Ural Airlines tiếp tục làm thủ tục cho chuyến bay bổ sung tới Simferopol tại sân bay quốc tế Domodedovo. Ảnh: TASS. Ngày 15/8, máy bay A321 khởi hành từ sân bay Zhukovsky theo hướng Moscow-Simferopol (Crimea) chở 233 người gồm hành khách và thành viên phi hành đoàn, đã bị chim lao vào động cơ khi vừa cất cánh. Ảnh: Reuters. Một động cơ bị bốc cháy khiến cơ trưởng Damir Yusupov phải hạ cánh ngay tại cánh đồng ngô gần sân bay quốc tế Zhukovsky ở Moscow. Ảnh: Mash. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết chỉ 23 người trong số 226 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn được đưa đến bệnh viện do bị thương nhẹ. Ảnh: Reuters. Cú hạ cánh ở cánh đồng ngô đã được so sánh với "phép màu trên dòng Hudson" cách đây 10 năm. Ảnh: EPA. Mời độc giả xem thêm video: Máy bay Nga hạ cánh khẩn xuống cánh đồng ngô (Nguồn: Youtube)

