Chân dung cựu Tổng thống Pakistan 76 tuổi vừa bị kết án tử hình

Ngày 17/12, tòa án đặc biệt ở Islamabad đã tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì tội phản quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan một cựu Tổng tư lệnh quân đội bị tuyên án tử hình. Ảnh: AJ. Được biết, ông Musharraf bị truy tố tội danh phản quốc vào năm 2014 vì quyết định áp đặt luật tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007 và đình chỉ hiến pháp, quốc hội cũng như sa thải các thẩm phán cấp cao. Ảnh: Britannica. Từ năm 2008, cựu lãnh đạo Pakistan đã sống lưu vong tại Dubai và London (Anh). Mặc dù có lệnh của tòa án và trước đó cũng nằm trong danh sách truy nã song ông chưa từng lần nào quay lại Pakistan. Ảnh: HT. Hiện tại, ông Musharraf đang sống ở Dubai. Tờ India Today đưa tin, vị cựu Tổng thống Pakistan này đến Dubai để điều trị y tế và không trở về nước để đảm bảo an ninh và sức khỏe. Ảnh: AJ. Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf sinh ngày 11/8/1943 trong gia đình có 3 anh em trai tại Delhi, Ấn Độ. Tháng 8/1947, gia đình ông rời đến Pakistan. Đến năm 1949, họ chuyển tới Ankara sinh sống. Ảnh: Spiegel. Năm 1957, ông Musharraf rời Thổ Nhĩ Kỳ và trở về Pakistan. Ông được nhận vào trường Đại học Forman ở Lahore. Ảnh: Times Of India. Năm 1961, ở tuổi 18, ông Musharraf đăng ký vào Học viện Quân sự Pakistan ở Kakul và tốt nghiệp vào năm 1964. Ảnh: ZN. Ông Pervez Musharraf tiến thân bằng con đường binh nghiệp, thăng dần lên đến chức vụ Tổng tư lệnh Bộ tham mưu Quân đội Pakistan. Ảnh: Britannica. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/1999 đến tháng 10/2002, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan. Ảnh: Zimbio. Ông Musharraf giành được quyền lực tối cao nhờ lật đổ chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif bằng một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1999, sau đó trở thành Tổng thống thứ 10 của Pakistan từ tháng 6/2001. Ảnh: DT. Tuy nhiên, ông buộc phải từ chức vào năm 2008 do các đảng đối lập đòi luận tội ông trước Quốc hội. Từ đó, ông sống lưu vong tại Dubai và Anh. Ảnh: Reuters. Về đời tư, ông Musharraf kết hôn với bà Sehba vào ngày 28/12/1968. Họ có hai người con, một trai và một gái. Ảnh: NDTV. Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị kết án tử hình (Nguồn: Al Jazeera)

