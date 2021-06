Chân dung cựu Thị trưởng Hàn Quốc lĩnh án tù vì bê bối tình dục

Tờ Korea JoongAng Daily đưa tin, trong phiên xét xử tại Tòa án Busan ngày 29/6, cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don bị kết án 3 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục một nữ nhân viên hồi năm ngoái. Ảnh: Yonhap. Ngoài ra, ông Oh, hiện giờ 72 tuổi, còn bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong thời gian 5 năm. Ảnh: KJD. Theo nguồn tin từ chính quyền thành phố, vào năm 2020, ông Oh đã nhờ một nữ công chức đến văn phòng để hướng dẫn ông cách sử dụng máy tính. Tại đây, ông Oh đã có những hành vi khiếm nhã đối với cô nhân viên, dù bị phản đối. Ảnh: SCMP. Ông Oh tuyên bố từ chức Thị trưởng Busan hồi tháng 4/2020, sau khi thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Hình ảnh ông Oh (phía sau) rời khỏi buổi họp báo năm ngoái. Ảnh: Yonhap. "Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với 3,5 triệu cư dân Busan", ông Oh nói trong cuộc họp báo kéo dài 7 phút sau khi tuyên bố từ chức. Ảnh: KT. Cũng trong phiên tòa xét xử hôm 29/6, Thẩm phán Ryu Seung-woo bác bỏ lời biện hộ rằng hành vi lạm dụng của ông Oh chỉ diễn ra một lần. Nguồn tin cho hay, ông Oh còn bị cáo buộc đã quấy rối một phụ nữ khác vào năm 2018. Ảnh: Yonhap. Thẩm phán Ryu Seung-woo tuyên bố bị cáo Oh đã lạm dụng "vị trí cấp trên" để thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trước khi tuyên án 3 năm tù đối với ông Oh. Ảnh: KT. Được biết, ông Oh đắc cử chức Thị trưởng Busan vào năm 2018, sau 3 lần tranh cử không thành công. Ảnh: KT. Mời độc giả xem thêm video hồi tháng 5/2020: Bộ trưởng Y tế Brazil từ chức (Nguồn video: THĐT)

Tờ Korea JoongAng Daily đưa tin, trong phiên xét xử tại Tòa án Busan ngày 29/6, cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don bị kết án 3 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục một nữ nhân viên hồi năm ngoái. Ảnh: Yonhap. Ngoài ra, ông Oh, hiện giờ 72 tuổi, còn bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong thời gian 5 năm. Ảnh: KJD. Theo nguồn tin từ chính quyền thành phố, vào năm 2020, ông Oh đã nhờ một nữ công chức đến văn phòng để hướng dẫn ông cách sử dụng máy tính. Tại đây, ông Oh đã có những hành vi khiếm nhã đối với cô nhân viên, dù bị phản đối. Ảnh: SCMP. Ông Oh tuyên bố từ chức Thị trưởng Busan hồi tháng 4/2020, sau khi thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Hình ảnh ông Oh (phía sau) rời khỏi buổi họp báo năm ngoái. Ảnh: Yonhap. "Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với 3,5 triệu cư dân Busan", ông Oh nói trong cuộc họp báo kéo dài 7 phút sau khi tuyên bố từ chức. Ảnh: KT. Cũng trong phiên tòa xét xử hôm 29/6, Thẩm phán Ryu Seung-woo bác bỏ lời biện hộ rằng hành vi lạm dụng của ông Oh chỉ diễn ra một lần. Nguồn tin cho hay, ông Oh còn bị cáo buộc đã quấy rối một phụ nữ khác vào năm 2018. Ảnh: Yonhap. Thẩm phán Ryu Seung-woo tuyên bố bị cáo Oh đã lạm dụng "vị trí cấp trên" để thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trước khi tuyên án 3 năm tù đối với ông Oh. Ảnh: KT. Được biết, ông Oh đắc cử chức Thị trưởng Busan vào năm 2018, sau 3 lần tranh cử không thành công. Ảnh: KT. Mời độc giả xem thêm video hồi tháng 5/2020: Bộ trưởng Y tế Brazil từ chức (Nguồn video: THĐT)