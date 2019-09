Chân dung cố vấn "diều hâu" vừa bị Tổng thống Trump sa thải

Ngày 10/9, Tổng thống Trump (trái) bất ngờ thông báo ông đã yêu cầu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton từ chức. Ảnh: RFA.



Một số nguồn tin cho hay, nguyên nhân khiến ông Bolton bị sa thải là do bất đồng với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các cộng sự khác của ông chủ Nhà Trắng xung quanh các cuộc đàm phán với phiến quân Taliban về hòa bình cho Afghanistan. Ảnh: AC.



"Tối qua, tôi đã thông báo với ông John Bolton rằng, Nhà Trắng không còn cần sự phụng sự của ông ấy nữa. Tôi và và những quan chức khác trong chính quyền đã bất đồng sâu sắc với nhiều gợi ý của ông ấy, nên tôi đã yêu cầu ông Bolton từ chức và đơn đã được nộp cho tôi sáng nay", Tổng thống Trump viết trên Twitter vào ngày 10/9. Ảnh: Getty.



Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ định người thay thế ông Bolton vào tuần tới. Một số ứng cử viên sáng giá cho vị trí Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ thay thế ông John Bolton có Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan và Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell. Ảnh: CT.



Như vậy, ông John Bolton trở thành quan chức cấp cao mới nhất rời khỏi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC.



Cố vấn John Bolton sinh ngày 20/11/1948 tại Baltimore, bang Maryland. Ông từng theo học tại Đại học Yale và tốt nghiệp vào năm 1970. Năm 1974, ông tốt nghiệp trường Đại học Luật Yale với học vị Tiến sĩ. Ảnh: WE.



Ông Bolton từng là thành viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ và bình luận viên cho kênh Fox News. Ảnh: Reuters.



Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006, ông Bolton giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống George H. Bush. Ông cũng từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Rommey hồi năm 2012. Ảnh: LF. Tháng 4/2018, ông Bolton giữ chức Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, thay thế người tiền nhiệm H.R. McMaster dưới thời Tổng thống Trump. Ảnh: UPI.



Là một chính trị gia theo đường lối "diều hâu", Cố vấn John Bolton nhiều lần kêu gọi chấm dứt thỏa thuận Iran và ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq cũng như ủng hộ thay đổi chế độ ở Iran, Syria, Venezuela hay Libya,... Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump sa thải cố vấn John Bolton (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 10/9, Tổng thống Trump (trái) bất ngờ thông báo ông đã yêu cầu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton từ chức. Ảnh: RFA.



Một số nguồn tin cho hay, nguyên nhân khiến ông Bolton bị sa thải là do bất đồng với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các cộng sự khác của ông chủ Nhà Trắng xung quanh các cuộc đàm phán với phiến quân Taliban về hòa bình cho Afghanistan. Ảnh: AC.



"Tối qua, tôi đã thông báo với ông John Bolton rằng, Nhà Trắng không còn cần sự phụng sự của ông ấy nữa. Tôi và và những quan chức khác trong chính quyền đã bất đồng sâu sắc với nhiều gợi ý của ông ấy, nên tôi đã yêu cầu ông Bolton từ chức và đơn đã được nộp cho tôi sáng nay", Tổng thống Trump viết trên Twitter vào ngày 10/9. Ảnh: Getty.



Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ định người thay thế ông Bolton vào tuần tới. Một số ứng cử viên sáng giá cho vị trí Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ thay thế ông John Bolton có Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan và Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell. Ảnh: CT.



Như vậy, ông John Bolton trở thành quan chức cấp cao mới nhất rời khỏi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC.



Cố vấn John Bolton sinh ngày 20/11/1948 tại Baltimore, bang Maryland. Ông từng theo học tại Đại học Yale và tốt nghiệp vào năm 1970. Năm 1974, ông tốt nghiệp trường Đại học Luật Yale với học vị Tiến sĩ. Ảnh: WE.



Ông Bolton từng là thành viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ và bình luận viên cho kênh Fox News. Ảnh: Reuters.



Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006, ông Bolton giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống George H. Bush. Ông cũng từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Rommey hồi năm 2012. Ảnh: LF. Tháng 4/2018, ông Bolton giữ chức Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, thay thế người tiền nhiệm H.R. McMaster dưới thời Tổng thống Trump. Ảnh: UPI.



Là một chính trị gia theo đường lối "diều hâu", Cố vấn John Bolton nhiều lần kêu gọi chấm dứt thỏa thuận Iran và ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq cũng như ủng hộ thay đổi chế độ ở Iran, Syria, Venezuela hay Libya,... Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump sa thải cố vấn John Bolton (Nguồn: Al Jazeera)