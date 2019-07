Cảnh tượng kinh ngạc ở New York khiến ai cũng ngỡ ngàng

Theo hãng thông tấn Reuters, tối 13/7, New York xảy ra sự cố mất điện diện rộng khiến thành phố này chìm trong bóng tối. (Nguồn ảnh: Reuters) Tình trạng mất điện đã khiến 73 nghìn người bị ảnh hưởng, hệ thống tàu điện ngầm bị tê liệt và gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn. Các nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới khu vực mất điện để hỗ trợ người dân. Được biết, nhiều người dân đã bị mắc kẹt trong tháng máy do mất điện. Một quan chức địa phương cho rằng nguyên nhân mất điện diện rộng có thể là do cháy trạm biến áp tại góc Phố 54 giao với Đại lộ West End. Theo phản ánh của một số người dân, vào thời điểm xảy ra mất điện trên diện rộng, họ đã nghe thấy một tiếng nổ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây có phải là nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố mất điện ở New York hay không. Khu vực Quảng trường Thời đại chìm trong bóng tối suốt nhiều giờ hôm 13/7. Một khu dân cư gần Quảng trường Thời đại trong đợt mất điện diện rộng ở Manhattan cuối tuần trước. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn chờ được đưa tới bệnh viện gần khu Quảng trường Thời đại trong đợt mất điện ở Manhattan ngày 13/7. Mọi người ngồi bên ngoài một toà nhà ở Manhattan ngày 13/7. Nhiều người tập trung bên ngoài khách sạn Row NYC sau sự cố mất điện hôm 13/7. Hành khách đi bộ tại nhà ga tàu điện ngầm ở Manhattan trong bóng tối. Đến khoảng 22h ngày 13/7 (10h sáng 14/7 giờ Hà Nội), người dân ở New York vui mừng khi có điện trở lại. Mời độc giả xem video về sự cố mất điện ở New York (Nguồn: CGTN)

