Cảnh thành phố Mỹ chìm trong khói lửa vì biểu tình dữ dội

Cuộc biểu tình ở thành phố Portland là một phần của phong trào biểu tình diễn ra hàng ngày, kêu gọi tái cơ cấu lực lượng cảnh sát và chống phân biệt chủng tộc, kể từ khi George Floyd, người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, hôm 25/5. (Nguồn ảnh: Reuters) Các cuộc biểu tình ở Portland ôn hòa hơn sau khi lực lượng thực thi pháp luật liên bang rút đi vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, tình trạng bạo loạn đã xảy ra hôm 5/9 vừa qua. Cảnh sát Mỹ đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Một số đối tượng quá khích đã ném bom xăng, gạch đá về phía lực lượng an ninh trong cuộc ẩu đả, khiến ít nhất 1 người bị thương. Lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 50 người trong cuộc biểu tình đêm thứ 100 tại thành phố Portland vừa qua. Được biết, cuộc biểu tình hàng đêm làm náo động trung tâm thành phố Portland trong suốt nhiều tháng kể từ sau cái chết của George Floyd. Căng thẳng tiếp tục dâng cao sau vụ nổ súng ở thành phố khiến một người thiệt mạng hôm 29/8. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/9 đã ký bản ghi nhớ dọa cắt ngân sách liên bang đối với các thành phố ông cho là "vô pháp", trong đó có Portland, trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn. Hơi cay mù mịt trên đường phố Portland ngày 29/7. Một người biểu tình tuần hành đòi cải cách hệ thống tư pháp và công bằng trong giáo dục ở Portland, Oregon, hôm 1/8. Cuộc biểu tình tại Portland đã kéo dài nhiều tháng. Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình ở thành phố Portland hôm 27/7. Người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật đụng độ tại Porland ngày 29/7. Một người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ bên ngoài trụ sở cảnh sát Portland hôm 4/9. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

