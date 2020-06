Cận cảnh văn phòng liên lạc với Hàn vừa bị Triều Tiên cho nổ

Theo thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều vào ngày 16/6. Ảnh: Metro. Vào khoảng 14h50 ngày 16/6 (giờ địa phương), thuốc nổ được kích hoạt khiến toàn bộ cấu trúc tòa nhà 4 tầng này đổ sụp xuống, khói bụi bốc lên mù mịt trong không trung. Ảnh: Reuters/KCNA. "Tòa nhà văn phòng liên lạc chung liên Triều đã bị phá hủy hoàn toàn lúc 14h50 trong vụ nổ cực kỳ lớn", truyền thông Triều Tiên đưa tin. Đây được xem là biện pháp trả đũa sau khi một nhóm người đào tẩu ở Hàn Quốc sử dụng bóng bay để gửi truyền đơn vào Triều Tiên. Ảnh: Reuters/KCNA. Nhiều quốc gia đã lên tiếng sau khi động thái của Bình Nhưỡng làm leo thang căng thẳng hai miền Triều Tiên. Ảnh: Reuters/KCNA. Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc khẩn cấp hôm 16/6, đồng thời đe dọa "đáp trả mạnh mẽ" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục làm xấu tình hình. Ảnh: Reuters. "Vụ phá hủy văn phòng liên lạc đã dập tắt kỳ vọng của tất cả những ai mong muốn nhìn thấy sự phát triển trong quan hệ liên Triều và hòa bình lâu dài trên bán đảo. Chúng tôi tuyên bố rõ rằng Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hậu quả mà việc này có thể gây ra", Yonhap dẫn lời Phó Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim You Geun. Được biết, Văn phòng liên lạc chung liên Triều được xây dựng tại khu công nghiệp Kaesong theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4/2018. Ảnh: Reuters/KCNA. Tuy nhiên, văn phòng bị đóng cửa từ ngày 30/1/2020 do đại dịch COVID-19, và kể từ đó, quan chức Hàn Quốc không đến tòa nhà này, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. Tòa nhà văn phòng liên lạc chung liên Triều hồi tháng 9/2018. Ảnh: Yonhap. Mời độc giả xem video: Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều (Nguồn video: VTC Now)

