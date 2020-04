Cận cảnh “tâm dịch” COVID-19 New York trong tuần lễ đen tối nhất

Tính đến trưa ngày 10/4, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ là hơn 468.800 trường hợp, với trên 16.900 ca tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong đó, bang New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên tới 151.000 trường hợp và ít nhất 4.571 người dân New York đã thiệt mạng. Riêng tại thành phố New York ghi nhận hơn 81.800 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, gần bằng tổng số người nhiễm ở Trung Quốc. Sáng ngày 9/4, Thị trưởng New York, Bill de Blasio, cảnh báo rằng thành phố có thể cần phải siết chặt hơn nữa các quy định giữ khoảng cách xã hội để kiểm soát sự lây lan của virus, ngăn dịch bệnh tái bùng phát. "Tháng 4 này sẽ 'rất dài và khó khăn", Thị trưởng de Blasio nói. Theo Reuters ngày 5/4, Mỹ đã bắt đầu bước vào một trong những tuần lễ khó khăn nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. "Đây sẽ là tuần khó khăn và buồn nhất trong cuộc đời của hầu hết người dân Mỹ. Tuần tới sẽ là thời khắc Trân Châu Cảng của chúng ta, thời khắc 11/9. Nó sẽ xảy ra trên khắp đất nước và tôi muốn nước Mỹ hiểu điều đó", Fox News dẫn lời Tổng y sĩ Jerome Adams hôm 5/4. Những hình ảnh bên trong tâm dịch COVID-19 New York ở Mỹ liên tục được Reuters cập nhật. Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân COVID-19 vào trung tâm y tế Wyckoff Heights ở Brooklyn ngày 6/4. Bên trong một nhà thờ ở New York được biến thành bệnh viện dã chiến hôm 8/4. Một bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu của trung tâm y tế Maimonides hôm 7/4. Người vô gia cư nằm ngủ trong một chi nhánh ngân hàng Chase bị đóng cửa trên phố Wall ở Manhattan, New York. Thi thể người thiệt mạng vì COVID-19 được đưa đến nhà tang lễ ở thành phố New York ngày 5/4. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

