Biểu tình ở Myanmar: Vì sao ban bố thiết quân luật tại Yangon?

Theo số liệu của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar, ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc biểu tình tiếp diễn tại nước này hôm 14/3. (Nguồn ảnh: Reuters) Riêng tại quận Hlaingthaya (Yangon), 22 người tử vong trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: Người thân gào khóc sau cái chết của Min Khant Soe ở Yangon hôm 15/3. Có thể thấy, nhiều nơi của Yangon đã trở thành "điểm nóng" trong biến cố chính trị ở Myanmar khi người dân tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính quyền quân sự, thách thức giới chức. Trong bối cảnh tình hình tại Yangon ngày càng "tăng nhiệt", ngày 14/3, chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố thiết quân luật tại nhiều khu vực trong thành phố này. Cụ thể, ngày 14/3, thiết quân luật đã được ban bố tại quận Hlaingthaya và Shwe Pyi Thar sau khi xảy ra vụ việc một số nhà máy ở các địa phương này bị đốt phá. Ảnh: Người biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở Yangon ngày 14/3. Thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, một số nhà máy nước này tại Yangon đã bị đốt phá và hôi của ở mức độ “rất nghiêm trọng”. Nhiều nhân viên người Trung Quốc đã bị thương và "mắc kẹt" trong cuộc tấn công của những đối tượng không rõ danh tính. Hôm 15/3, một ngày sau khi có tới gần 40 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở Myanmar, Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar đã quyết định mở rộng lệnh thiết quân luật tại thành phố lớn nhất Yangon. Theo đó, Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar đã mở rộng lệnh thiết quân luật ra 4 quận mới ở Yangon gồm North Dagon, South Dagon, Dagon Seikkan và North Okkalapa. Tuyên bố của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết, việc áp đặt lệnh thiết quân luật nhằm mục đích tăng cường an ninh, khôi phục luật pháp và trật tự cũng như sự yên bình cho địa phương. Việc áp dụng thiết quân luật thường đi kèm với lệnh giới nghiêm, đình chỉ pháp luật dân sự và giảm các quyền dân sự thông thường của công dân, đồng thời quy định nhiều hình phạt nghiêm khắc hơn luật bình thường. Trước đó, ngày 8/3, lực lượng an ninh Myanmar đã lập rào chắn quanh một khu vực ở Yangon suốt đêm và lục soát những ngôi nhà tại đây nhằm truy tìm người biểu tình. "Họ lục soát mọi tòa nhà trên đường Kyun Taw, phá ổ khóa các căn nhà ở lầu dưới nếu chúng bị khóa", một cư dân địa phương cho biết. Bà cũng nghe nói hàng chục người bị bắt. Ảnh: Một người biểu tình bị thương ở Yangon hôm 14/3. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm (Nguồn video: THĐT)

