Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu “nín thở” chờ kết quả

Sáng 17/9, hàng triệu cử tri đã đi bỏ phiếu cho các ứng cử viên của 31 đảng phái trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel, sau khi đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thể thành lập chính phủ liên minh trong cuộc bầu cử hồi tháng 4/2019. (Nguồn ảnh: Reuters)



Cuộc bầu cử lần thứ hai trong năm này được cho là sẽ quyết định vận mệnh chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.



Thủ tướng Netanyahu vẫn được xem là ứng cử viên "nặng ký" trong cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò, đảng Likud của ông Netanyahu có thể sẽ chỉ giành được 31 đến 33 ghế trong Quốc hội và không thể đạt được đa số 61 ghế để có thể đứng ra thành lập chính phủ mới.



Hai đảng lớn nhất cạnh tranh trong cuộc bầu cử Israel là Đảng Likud do Thủ tướng Benjamin Netanyahu làm Chủ tịch và Đảng Liên minh Xanh-Trắng do cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Benny-Gantz (ảnh) đứng đầu.



Dự kiến, kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội Israel sẽ được công bố trong ngày 18/9.



Được biết, khoảng 18.000 cảnh sát, nhân viên an ninh và nhân viên tình nguyện được triển khai tại khắp các địa điểm bỏ phiếu để đảm bảo an ninh trong cuộc bầu cử quan trọng này.



Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Mỹ đã có động thái thể hiện sự ủng hộ Thủ tướng Netanyahu với việc để ngỏ khả năng về một hiệp ước phòng thủ chung tiềm năng giữa hai nước.



Ông Benny Gantz và vợ đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Rosh Ha'ayin ngày 17/9.



Các cử tri đi bỏ phiếu bầu Quốc hội Israel tại một địa điểm ở thành phố Rahat ngày 17/9.



Người ủng hộ vẫy cờ trong cuộc vận động tranh cử của ông Benny ở Kfar Ahim hôm 16/9.



Lãnh đạo đảng liên minh Xanh-Trắng Benny Gantz chụp ảnh cùng những người ủng hộ ở Kfar Ahim.



Người phụ nữ Do Thái đi bỏ phiếu tại khu định cư Adora, Bờ Tây, ngày 17/9.



Nam thanh niên chụp ảnh "tự sướng" khi bỏ phiếu vào thùng phiếu ở Tel Aviv.



Cảnh người dân đi bỏ phiếu ở khu Mea Shearim, Jerusalem, ngày 17/9. Mời độc giả xem thêm video: Israel thừa nhận đàm phán hòa bình với Palestine không đạt tiến triển hồi năm 2013 (Nguồn: VTC14)

