Những điều kỳ lạ trong cuộc bầu cử ở Israel

Hai người dắt chó đi dạo tranh luận phía trước một tấm biển vận động cho đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người có biệt danh là "Vua Bibi". Dòng chữ tiếng Hebrew trên tấm biển có nghĩa: "Likud mạnh, Israel mạnh". Ảnh: AP. Đối thủ chính của ông Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử là cựu tư lệnh quân đội Benny Gantz, người ra tranh cử cho đảng Xanh và Trắng, với sự ủng hộ của hai cựu tướng lĩnh quân đội khác. Ảnh: AP. Một phụ nữ mang chó của mình đi bỏ phiếu vào sáng ngày 9/4, tại một địa điểm bỏ phiếu ở Ramat Gant. Ông Benny Gantz kêu gọi người dân Israel hãy đi bỏ phiếu cho một "trang mới" trong lịch sử dân tộc. Ảnh: AP. Một giáo sĩ Chính Thống giáo Do Thái bỏ phiếu tại Jerusalem. 6,4 triệu người đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu ở 10.000 địa điểm trên khắp đất nước, bầu ra 120 nghị sĩ quốc hội. Ảnh: AFP. Một phụ nữ Arab bỏ phiếu ở Daliyat al-karmel, phía bắc Israel. Cuộc bầu cử lần này được coi như một cuộc trưng cầu dân ý xem ông Netanyahu có tiếp tục tại vị hay không, thủ tướng Israel đã là cái tên quan trọng trong nền chính trị đất nước gần 3 thập kỷ qua. Ảnh: AFP. Một người dân treo khẩu hiệu của đảng Likud ở khu chợ Mahane Yehuda tại Jerusalem, nếu thắng cử, ông Netanyahu sẽ bước vào nhiệm kỳ thủ tướng thứ 5, nhiều hơn nhà lập quốc David Ben-Gurion với 4 nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters. Ông Netanyahu và vợ, bà Sarah Netanyahu trong vòng vây các vệ sĩ khi tới thăm khu chợ Mahane Yehuda. Ảnh: AP. Mặc dù phải đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến vài vụ tham nhũng, các phiếu thăm dò cho thấy ông Benjamin Netanyahu vẫn đang đứng đầu danh sách ủng hộ của các cử tri. Ảnh: AP. Tuy nhiên, người chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ chưa được xác định ngay, vì trong lịch sử Israel, chưa từng có đảng phái nào giành đủ số ghế để tự thành lập chính phủ. Đảng Likud của ông Netanyahu nhiều khả năng sẽ liên kết với đảng New Right với 3 ứng viên trong ảnh. Ảnh: New York Times. Một trong những đảng nhỏ khác đang gây được sự chú ý là đảng cánh hữu mới thành lập Zehut với ứng viên Moshe Feiglin. Ảnh: Reuters. Một trong những nguyên nhân khiến đảng Zehut nhận được nhiều sự ủng hộ là cam kết sẽ hợp pháp hóa cần sa với mục đích thư giãn cho người dân Israel. Ảnh: Reuters.

