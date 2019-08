Bất ngờ thân thế Thủ tướng Italy vừa đột ngột từ chức

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã đưa ra quyết định từ chức trong bài phát biểu trước Quốc hội Italy hôm 20/8, ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do nhà lãnh đạo đảng cực hữu Matteo Salvini đề xuất. Ảnh: EPA. "Tôi sẽ chấm dứt nhiệm kỳ chính phủ tại đây...Tôi sẽ gặp Tổng thống Sergio Mattarella để thông báo về quyết định từ chức của tôi", Thủ tướng Conte phát biểu ngày 20/8. Ảnh: IT. Sau quyết định của Thủ tướng Conte, ông Mattarella sẽ chủ trì phiên họp giữa các đảng phái chính trị để tìm cách thành lập một liên minh chính phủ mới. Nếu không thể thành lập liên minh chính phủ mới, Tổng thống Italy sẽ giải tán Quốc hội và một cuộc bầu cử sớm sẽ diễn ra. Ảnh: LE. Thủ tướng Conte sinh ngày 8/8/1964 trong một gia đình trung lưu tại Volturara Appula, gần Foggia. Ông từng theo học Luật tại Đại học Sapienza và tốt nghiệp vào năm 1988. Ảnh: Sky. Năm 1992, ông Conte chuyển sang học tại Trường Luật Yale, Đại học Duquesne và Viện Văn hóa quốc tế ở Vienna năm 1993. Ảnh: Cosmopolis. Sau đó, ông Conte nghiên cứu, giảng dạy tại Đại học Sorbonne vào năm 2000, Đại học Girton năm 2001 và Đại học New York năm 2008. Ngày 23/5/2018, ông được Tổng thống Ý Sergio Mattarella đề cử làm Thủ tướng Italy để thành lập một chính phủ của Đảng Phong trào 5 sao và Lega Nord. Ảnh: SCMP. Chiều 1/6/2018, ông Conte chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Italy, kế nhiệm ông Paolo Gentiloni, dù khi đó ông chưa có kinh nghiệm chính trị. Được biết, ông Conte là người đầu tiên đảm nhận chức Thủ tướng Italy mà chưa từng làm việc trong chính phủ hoặc dịch vụ hành chính công trước đó kể từ thời ông Silvio Berlusconi vào năm 1994. Ảnh: NYP. Ông Conte hiện là giáo sư Luật tại Đại học Florence và LUISS của Rome. Ảnh: IT. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (Nguồn: Ruptly)

