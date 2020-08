Bất ngờ thân thế cựu Thủ tướng Ukraine vừa mắc COVID-19

Ngày 23/8, cựu nữ Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko được thông báo có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: NE. Truyền thông dẫn lời người phát ngôn Đảng Fatherland của bà Tymoshenko cho biết: "Tình trạng của bà được đánh giá là khá nghiêm trọng. Nhiệt độ cơ thể có lúc lên tới 39 độ C". Thông tin về tình hình sức khỏe cũng như thân thế của "Nữ hoàng khí đốt" Tymoshenko hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Reuters. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko sinh ngày 27/11/1960 tại Dnipro, UKraine. Bà tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư của trường Đại học Dnipropetrovsk State vào năm 1984. Ảnh: Reuters. Sau khi ra trường, bà làm việc tại Nhà máy chế tạo máy móc Dnipro (sản xuất tên lửa) cho tới năm 1988. Năm 1999, bà bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kyiv. Ảnh: ET. Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, Yulia Tymoshenko từng là một nữ doanh nhân thành công nhưng cũng gây tranh cãi trong ngành công nghiệp khí đốt. Ảnh: IBT. Bà Tymoshenko từng là lãnh đạo Tập đoàn năng lượng hợp nhất ở Ukraine và được báo chí nước này đặt biệt danh là "Nữ hoàng khí đốt". Ảnh: Reuters. Bà từng đứng ở vị trí thứ ba trong "Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" do Tạp chí Forbes bầu chọn năm 2005. Ảnh: CSM. Được biết, bà Tymoshenko từng giữ chức Thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ: Từ ngày 24/1 đến ngày 8/9/2005, và từ năm 2007-2010. Ảnh: CN. Trước khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ukraine vào năm 2005, bà Tymoshenko là đồng thủ lĩnh của Cách mạng Cam. Ảnh: AC. Cựu Thủ tướng Tymoshenko bị buộc tội lạm quyền trong một hợp đồng khí đốt với Nga năm 2009, gây thiệt hại cho công ty khí đốt quốc doanh Naftogaz khoảng 186 triệu USD, và phải chấp hành án tù 7 năm. Bà Tymoshenko đã được trả tự do trước hạn vào ngày 22/8/2014 sau khi Quốc hội Ukraine truất phế Tổng thống Viktor Yanukovych. Ảnh: YN. Trong sự nghiệp chính trị, bà Tymoshenko từng 3 lần tham gia tranh cử Tổng thống Ukraine, vào các năm 2010, 2014 và 2019, nhưng không giành chiến thắng. Ảnh: KP. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Ngày 23/8, cựu nữ Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko được thông báo có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: NE. Truyền thông dẫn lời người phát ngôn Đảng Fatherland của bà Tymoshenko cho biết: "Tình trạng của bà được đánh giá là khá nghiêm trọng. Nhiệt độ cơ thể có lúc lên tới 39 độ C". Thông tin về tình hình sức khỏe cũng như thân thế của "Nữ hoàng khí đốt" Tymoshenko hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Reuters. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko sinh ngày 27/11/1960 tại Dnipro, UKraine. Bà tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư của trường Đại học Dnipropetrovsk State vào năm 1984. Ảnh: Reuters. Sau khi ra trường, bà làm việc tại Nhà máy chế tạo máy móc Dnipro (sản xuất tên lửa) cho tới năm 1988. Năm 1999, bà bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kyiv. Ảnh: ET. Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, Yulia Tymoshenko từng là một nữ doanh nhân thành công nhưng cũng gây tranh cãi trong ngành công nghiệp khí đốt. Ảnh: IBT. Bà Tymoshenko từng là lãnh đạo Tập đoàn năng lượng hợp nhất ở Ukraine và được báo chí nước này đặt biệt danh là "Nữ hoàng khí đốt". Ảnh: Reuters. Bà từng đứng ở vị trí thứ ba trong "Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" do Tạp chí Forbes bầu chọn năm 2005. Ảnh: CSM. Được biết, bà Tymoshenko từng giữ chức Thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ: Từ ngày 24/1 đến ngày 8/9/2005, và từ năm 2007-2010. Ảnh: CN. Trước khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ukraine vào năm 2005, bà Tymoshenko là đồng thủ lĩnh của Cách mạng Cam. Ảnh: AC. Cựu Thủ tướng Tymoshenko bị buộc tội lạm quyền trong một hợp đồng khí đốt với Nga năm 2009, gây thiệt hại cho công ty khí đốt quốc doanh Naftogaz khoảng 186 triệu USD, và phải chấp hành án tù 7 năm. Bà Tymoshenko đã được trả tự do trước hạn vào ngày 22/8/2014 sau khi Quốc hội Ukraine truất phế Tổng thống Viktor Yanukovych. Ảnh: YN. Trong sự nghiệp chính trị, bà Tymoshenko từng 3 lần tham gia tranh cử Tổng thống Ukraine, vào các năm 2010, 2014 và 2019, nhưng không giành chiến thắng. Ảnh: KP. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)