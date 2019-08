Bất ngờ lối sống giản dị của Thủ tướng Hà Lan

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được biết đến là người có lối sống giản dị. Hàng ngày, ông thường sử dụng xe đạp đi làm từ sáng sớm và trở về nhà sau khi xong việc cũng bằng chiếc xe đạp ấy. Ảnh: EVW. Hồi tháng 10/2018, bức ảnh chụp Thủ tướng Hà Lan Rutte đỗ xe đạp bên ngoài Cung điện Hoàng gia từng gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: SB. Không cần đi xe công và cảnh sát mở đường, Thủ tướng Rutte chọn đi xe đạp như là một cách để rèn luyện sức khỏe, vừa tiết kiệm lại thân thiện với môi trường. Ảnh: Getty. Chính vì sự giản dị của mình, ông Rutte được người dân nước này rất yêu mến. Người dân Hà Lan còn gọi ông bằng cái tên trìu mến là "Ngài Thủ tướng xe đạp". Ảnh: NF. Được biết, trong chuyến thăm đến Hàn Quốc hồi tháng 9/2016, ông Rutte đã tặng 220 chiếc xe đạp cho thủ đô Seoul. Ngoài ra, ông cũng từng tặng xe đạp cho Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (ảnh) khi ông Modi đến thăm Hà Lan. Ảnh: KT. "Tôi rất ngưỡng mộ đương kim Thủ tướng Hà Lan. Ông ấy là một người làm việc rất chăm chỉ. Ông ấy thường đi tới văn phòng bằng xe đạp mỗi ngày", tài khoản Twitter Vishweshwar Bhat viết. Ảnh: CDJ. Ngoài ra, cũng theo tài khoản này, ông Rutte giảng dạy tại một ngôi trường một lần trong tuần. Ảnh: DR. Thủ tướng Mark Rutte sinh ngày 14/2/1967 tại The Hague, Hà Lan. Ông từng theo học ngành Lịch sử tại Đại học Leiden. Ảnh: The Atlantic. Ông là lãnh đạo Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ (VVD) từ ngày 31/5/2006. Ảnh: FT. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2010, Đảng VVD giành được số phiếu bầu cao nhất. Sau thời gian thương thuyết, ông Rutte trở thành Thủ tướng Hà Lan và đảm nhiệm cương vị này từ đó đến nay. Ảnh: UPI. Mời độc giả xem video: Thủ tướng Hà Lan đi xe đạp đi làm (Nguồn: Youtube)

