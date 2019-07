Bất ngờ bên trong khu phi quân sự liên Triều

Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) dài 24 km, rộng 4 km, nằm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1953. Đây là vùng giới tuyến cấm các hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Axios. Đối với nhiều người, vùng đất này được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, có một số nơi trong khu DMZ này khách du lịch vẫn có thể ghé thăm. Ảnh: Các binh sĩ Hàn Quốc đứng gác bên ngoài Phòng Hội nghị ở phía nam Khu an ninh chung (JSA). Ảnh: AJ. Khu JSA ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu DMZ được lính Triều Tiên và Hàn Quốc bảo vệ dày đặc, và là nơi quân đội hai bên có thể đứng đối mặt với nhau, chỉ cách nhau vài mét. Ảnh: CG. Đường phân định quân sự (MDL) trong khu DMZ đánh dấu sự phân chia lãnh thổ hai miền Triều Tiên. Có một số tòa nhà ở cả hai phía bắc và phía nam của đường MDL này. Ảnh: Một binh sĩ đứng gác trong Phòng Hội nghị JSA. Ảnh: AJ. Bên trong Nhà Tự do nằm bên phía Hàn Quốc tại khu phi quân sự DMZ. Tòa nhà này hiện là một bảo tàng cho du khách ghé thăm để tìm hiểu về lịch sử trên bán đảo Triều Tiên, cuộc xung đột giữa hai miền cũng như khu DMZ. Ảnh: AJ. Theo Al Jazeera, có 4 đường hầm trong khu DMZ. Theo tuyên bố của phía Hàn Quốc, 4 đường hầm được được Triều Tiên xây dựng cách đây vài chục năm để đoàn quân nước này di chuyển nhanh chóng qua DMZ và tiến về phía nam bán đảo trong thời kỳ chiến tranh. Một trong 4 đường hầm chỉ cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, 32 km. Ảnh: AJ. Đường hầm nổi tiếng nhất phải kể đến “Third Tunnel of Aggression” (Đường hầm Xâm lược thứ ba) nằm cách mặt đất 240 mét. Đường hầm này hiện giờ trở thành một địa điểm du lịch thu hút du khách. Ảnh: AJ. Lối đi dẫn tới “Third Tunnel of Aggression” là một con đường dốc 11 độ. Các nhà chức trách cấm chụp ảnh bên trong đường hầm này và tất cả du khách tham quan được yêu cầu đội mũ bảo hiểm vì đường hầm thấp và có đá nhọn. Ảnh: AJ. Từ trạm quan sát Dorasan, nằm trên một quả đồi trong khu DMZ bên phía Hàn Quốc, du khách có thể sử dụng ống nhòm và quan sát bên kia biên giới. Ảnh: AJ. Theo Al Jazeera, trạm quan sát Dorasan giúp du khách có cái nhìn gần hơn về cuộc sống ở Triều Tiên. Ảnh: AJ. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Kim Jong-un tại khu DMZ (Nguồn: ABC News)

