Bật mí cháu gái ông Biden là bạn của con gái Tổng thống Trump

Hồi tháng 6/2018, Tiffany Trump (trái), con gái của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump, đăng tải trên Instagram bức ảnh chụp chung với Naomi (phải), cháu gái của ông Joe Biden. Ảnh: Instagram. Theo Metro, Tiffany và Naomi trở thành bạn bè của nhau tại Đại học Pennsylvania và tốt nghiệp năm 2016. Được biết, ông Joe Biden và Tổng thống Trump đều tham dự lễ tốt nghiệp của họ khi đó. Ảnh: PI. Tuy nhiên, hiện tại, dư luận chưa biết về mức độ thân thiết giữa hai cô gái nổi tiếng này. Ảnh: GG. Cô Naomi Biden, sinh năm 1993, là con gái của Hunter Biden - con trai thứ hai của ông Joe Biden - với người vợ cả Kathleen. Ảnh: Elle. Naomi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania hồi năm 2016. Cô theo học chuyên gành Quan hệ Quốc tế và tốt nghiệp Trường Luật Columbia hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: Elle. Theo Elle, Naomi đang hẹn hò với Peter Neal, một sinh viên của Trường Luật Carey thuộc Đại học Pennsylvania. Naomi và Neal đã cùng nhau lập một trang web giúp người dân Mỹ biết cách tiếp cận với nguồn tiền hỗ trợ họ trong đại dịch COVID-19. Ảnh: PC. Trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden, Naomi là thành viên trong gia đình tích cực thể hiện sự ủng hộ, vận động trên mạng xã hội, kêu gọi các lá phiếu bầu cho ông. Ảnh: Getty. Trong khi đó, Tiffany Trump sinh ngày 13/10/1993 tại West Palm Beach, Florida, Mỹ. Cô là con gái của Tổng thống Trump với người vợ thứ hai, bà Marla Maples. Phần lớn thời thơ ấu Tiffany Trump sống ở New York. Ảnh: Getty. Năm 2011, cô đã cho ra mắt đĩa đơn có tên "Like a Bird". Cô từng theo học tại trường Viewpoint ở Calabasas, bang California, trong thời gian sống cùng mẹ, và tốt nghiệp trung học năm 2012. Ảnh: VF. Con gái út của ông Trump từng làm thực tập cho Tạp chí Vogue năm 2015 và là người mẫu cho nhà thiết kế thời trang Andrew Warren tại Tuần lễ thời trang New York vào năm 2016. Cùng năm 2016, cô tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania, chuyên ngành Xã hội học và Đô thị. Ảnh: Getty. Trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cô tham gia cùng gia đình trong các chiến dịch tranh cử của cha cô và đã có một bài phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa năm đó. Ảnh: Getty. Hồi tháng 5/2020, Tiffany đã tham dự lễ tốt nghiệp trực tuyến của trường luật Georgetown. Được biết, Tiffany Trump bắt đầu theo học trường luật Georgetown ở Washington DC từ năm 2017 và hoàn tất kỳ thi cuối khóa vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Time. Về đời tư, Tiffany có mối quan hệ tình cảm với Michael Boulos. Ảnh: Heavy. Mời độc giả xem thêm video: Gay cấn cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ (Nguồn video: THĐT1)

