Bão COVID-19 lại “càn quét”, Hàn Quốc ứng phó thế nào?

Theo Reuters, Hàn Quốc đang phải đối với với làn sóng COVID-19 mới. Thông tin từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, trong ngày 1/7, nước này có thêm 826 ca mắc COVID-19, cao nhất kể từ ngày 7/1, do sự xuất hiện của ổ dịch mới và biến thể Delta rất dễ lây lan. Ảnh: AP. Dữ liệu của KDCA cho thấy, gần 81% trong số 765 ca mắc trong cộng đồng ở Seoul và các vùng lân cận. Ảnh: Reuters. Chính phủ Hàn Quốc đã dự định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ đầu tháng này do số lượng ca nhiễm mới trong ngày dao động khoảng 500 ca trong vài tháng qua và việc tiêm chủng toàn quốc được đẩy nhanh. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, vài ngày trước khi các hạn chế về di chuyển được nới lỏng, số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng đột biến, khiến giới chức Hàn Quốc phải gia hạn các biện pháp hạn chế thêm một tuần nữa, đến ngày 7/7. Ảnh: EPA. Trong cuộc họp về COVID-19, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết: "Hơn 80% ca nhiễm mới từ khu vực đô thị Seoul trong 3 ngày liên tiếp là do lây nhiễm từ các nhà hàng và cơ sở giáo dục tư nhân". Ảnh: Yonhap. "Chúng tôi rất lo ngại rằng virus sẽ lây lan mạnh hơn nữa vì có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự gia tăng hoạt động ngoài trời của người dân và số ca mắc biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh cũng tăng lên", ông Jeon Hae-cheol nói tiếp. Ảnh: Yonhap. Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại, sự quan ngại về biến thể Delta và người dân có tâm lý lơ là phòng dịch, KDCA đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch tăng cường đối với các cơ sở dễ phát sinh lây nhiễm như nhà hàng, quán cà phê và phòng tập thể dục trong nhà ở khu vực thủ đô trong 2 tuần, cho đến ngày 14/7 tới. Ảnh: Reuters. Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cảnh báo rằng, việc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội có thể làm bùng phát số ca mắc mới do những người trong độ tuổi từ 20 đến 50 vẫn chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: Reuters. Tính đến hết tháng 6/2021, Hàn Quốc đã hoàn tất việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi một cho 15,32 triệu người (tương đương 29,8% dân số) và khoảng 9,5% (4,90 triệu người) đã tiêm đủ liều. Ảnh: Reuters. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hoàn tất tiêm phòng cho khoảng 36 triệu người vào tháng 9 tới để đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11. Ảnh: Yonhap. Chính phủ nước này khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, ngay cả khi quá trình tiêm chủng đang diễn ra. Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)

