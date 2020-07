Ảnh: Triều Tiên kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm nghĩa trang liệt sĩ ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 27/7 nhân kỷ niệm 67 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh liên Triều. (Nguồn ảnh: Reuters/KCNA) Trước đó, ngày 26/7, ông Kim Jong-un đã trao tặng các khẩu súng lục đặc biệt mang tên ngọn núi thiêng Paektu (Trường Bạch) cho các quan chức quân đội cấp cao nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng, khẩu súng lục thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng to lớn của Đảng Lao động cầm quyền đối với các sĩ quan chỉ huy thế hệ mới. Ông Kim Jong-un chụp ảnh cùng các quan chức quân đội. Trong buổi tiếp các cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 67 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hôm 26/7, ông Kim Jong Un tuyên bố, vũ khí hạt nhân của nước này đang giúp đảm bảo sự an toàn và tương lai cho đất nước Triều Tiên, bất chấp các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Dâng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. Các hoạt động tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa trước tượng đài nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-Sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il cũng diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng. Người dân Triều Tiên dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài lãnh tụ Kim Il-Sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến. Triều Tiên bắn pháo hoa tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến, hôm 27/7. Người dân ở Bình Nhưỡng theo dõi màn bắn pháo hoa ngày 27/7. Hiệp định đình chiến được ký kết ngày 27/7/1953 để tạm thời chấm dứt chiến tranh liên Triều. Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Được biết, Triều Tiên đã đặt tên cho ngày 27/7 là Ngày Chiến thắng. Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều (Nguồn video: VTC Now)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm nghĩa trang liệt sĩ ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 27/7 nhân kỷ niệm 67 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh liên Triều. (Nguồn ảnh: Reuters/KCNA) Trước đó, ngày 26/7, ông Kim Jong-un đã trao tặng các khẩu súng lục đặc biệt mang tên ngọn núi thiêng Paektu (Trường Bạch) cho các quan chức quân đội cấp cao nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng, khẩu súng lục thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng to lớn của Đảng Lao động cầm quyền đối với các sĩ quan chỉ huy thế hệ mới. Ông Kim Jong-un chụp ảnh cùng các quan chức quân đội. Trong buổi tiếp các cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 67 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hôm 26/7, ông Kim Jong Un tuyên bố, vũ khí hạt nhân của nước này đang giúp đảm bảo sự an toàn và tương lai cho đất nước Triều Tiên, bất chấp các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Dâng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. Các hoạt động tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa trước tượng đài nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-Sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il cũng diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng. Người dân Triều Tiên dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài lãnh tụ Kim Il-Sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến. Triều Tiên bắn pháo hoa tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến, hôm 27/7. Người dân ở Bình Nhưỡng theo dõi màn bắn pháo hoa ngày 27/7. Hiệp định đình chiến được ký kết ngày 27/7/1953 để tạm thời chấm dứt chiến tranh liên Triều. Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Được biết, Triều Tiên đã đặt tên cho ngày 27/7 là Ngày Chiến thắng. Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều (Nguồn video: VTC Now)