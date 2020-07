Ảnh: Cảnh sát Mỹ đụng độ người biểu tình, Seattle chìm trong khói lửa

Theo Daily Mail, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Mạng sống người da màu cũng quan trọng) đã xảy ra tại thành phố Seattle từ chiều 25/7. (Nguồn ảnh: Daily Mail/AP) Một số người biểu tình quá khích đã phóng hoả công trình xây dựng cơ sở giam giữ người phạm tội vị thành niên ở quận King. Cảnh sát Mỹ phải sử dụng vũ khí không sát thương để giải tán hàng nghìn người biểu tình. Tính đến 22 giờ tối 25/7, cảnh sát đã tiến hành 45 vụ bắt giữ liên quan đến cuộc bạo loạn ở phía đông thành phố. Ngoài ra, 21 sĩ quan cảnh sát bị thương do người biểu tình quá khích ném gạch đá và chất nổ. Trước đó, ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đưa các nhân viên an ninh liên bang đến Seattle để dập tắt phong trào biểu tình. Được biết, ngoài Seattle, cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác như thành phố Portland thuộc bang Oregon và thành phố Austin thuộc bang Texas... Cảnh sát cho rằng cuộc biểu tình ở Seattle là một cuộc "bạo động". Theo cảnh sát Seattle, bạo động đã xảy ra tại cuộc biểu tình ở khu Capitol Hill của thành phố. Cảnh sát đứng gần một chiếc ô tô bị phá hoại trong cuộc đụng độ. Người biểu tình tháo chạy khi cảnh sát xịt hơi cay gần trường Cao đẳng Cộng đồng Seattle. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

