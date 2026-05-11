Thành phố hình chiếc máy bay được UNESCO công nhận Di sản thế giới

Được xây dựng gần như từ con số không giữa cao nguyên khô cằn, Brasília là giấc mơ hiện đại hóa táo bạo biến thành hiện thực bằng bê tông và kính.

Nằm giữa vùng cao nguyên rộng lớn của Brazil, Brasília được khánh thành năm 1960 nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các thành phố ven biển như Rio de Janeiro. Điều khiến nơi đây nổi bật không chỉ là vai trò chính trị mà còn là thiết kế đô thị mang tính cách mạng, giúp thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987.

Ảnh: Google Earth.

Brasília là “đứa con tinh thần” của kiến trúc sư huyền thoại Oscar Niemeyer và nhà quy hoạch đô thị Lúcio Costa. Thành phố được thiết kế theo hình dáng giống một chiếc máy bay hoặc chim đang sải cánh khi nhìn từ trên cao. Các khu dân cư, hành chính và thương mại được bố trí theo quy hoạch cực kỳ rõ ràng, phản ánh tinh thần hiện đại và niềm tin vào tương lai của Brazil thời bấy giờ.

Ảnh: luhanhvietnam.com.

Điểm nổi bật nhất của Brasília chính là kiến trúc hiện đại đầy táo bạo. Những công trình bằng bê tông trắng với đường cong mềm mại tạo cảm giác vừa tương lai vừa nghệ thuật. Nhà thờ Chính tòa Brasília với các cột cong vươn lên trời xanh giống bàn tay cầu nguyện là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất thành phố. Trong khi đó, khu Quốc hội với hai tòa tháp song song và mái vòm đối lập đã trở thành hình ảnh quen thuộc của nền chính trị Brazil.

Ảnh: UNESCO.

Không giống nhiều đô thị phát triển tự nhiên qua hàng trăm năm, Brasília được xây dựng dựa trên lý tưởng về một “thành phố hoàn hảo”. Đường phố rộng lớn, nhiều không gian mở và quy hoạch giao thông ưu tiên xe hơi khiến nơi đây mang vẻ khác biệt hẳn so với những thành phố Mỹ Latinh đông đúc truyền thống. Tuy nhiên, chính điều này cũng gây tranh cãi: nhiều người cho rằng Brasília quá quy củ và thiếu cảm giác gần gũi của đời sống đô thị cổ điển.

Dẫu vậy, Brasília vẫn là biểu tượng hiếm hoi của một thời kỳ mà con người tin rằng kiến trúc và quy hoạch có thể tạo ra xã hội tốt đẹp hơn. Thành phố giống như một “bảo tàng sống” của chủ nghĩa hiện đại, nơi mỗi đại lộ và công trình đều phản ánh khát vọng xây dựng tương lai bằng khoa học và nghệ thuật.

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

kham1.jpg
Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.
Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

