Thành phố hình chiếc máy bay được UNESCO công nhận Di sản thế giới

Được xây dựng gần như từ con số không giữa cao nguyên khô cằn, Brasília là giấc mơ hiện đại hóa táo bạo biến thành hiện thực bằng bê tông và kính.

Nằm giữa vùng cao nguyên rộng lớn của Brazil, Brasília được khánh thành năm 1960 nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các thành phố ven biển như Rio de Janeiro. Điều khiến nơi đây nổi bật không chỉ là vai trò chính trị mà còn là thiết kế đô thị mang tính cách mạng, giúp thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987.

Brasília là “đứa con tinh thần” của kiến trúc sư huyền thoại Oscar Niemeyer và nhà quy hoạch đô thị Lúcio Costa. Thành phố được thiết kế theo hình dáng giống một chiếc máy bay hoặc chim đang sải cánh khi nhìn từ trên cao. Các khu dân cư, hành chính và thương mại được bố trí theo quy hoạch cực kỳ rõ ràng, phản ánh tinh thần hiện đại và niềm tin vào tương lai của Brazil thời bấy giờ.

Điểm nổi bật nhất của Brasília chính là kiến trúc hiện đại đầy táo bạo. Những công trình bằng bê tông trắng với đường cong mềm mại tạo cảm giác vừa tương lai vừa nghệ thuật. Nhà thờ Chính tòa Brasília với các cột cong vươn lên trời xanh giống bàn tay cầu nguyện là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất thành phố. Trong khi đó, khu Quốc hội với hai tòa tháp song song và mái vòm đối lập đã trở thành hình ảnh quen thuộc của nền chính trị Brazil.

Không giống nhiều đô thị phát triển tự nhiên qua hàng trăm năm, Brasília được xây dựng dựa trên lý tưởng về một “thành phố hoàn hảo”. Đường phố rộng lớn, nhiều không gian mở và quy hoạch giao thông ưu tiên xe hơi khiến nơi đây mang vẻ khác biệt hẳn so với những thành phố Mỹ Latinh đông đúc truyền thống. Tuy nhiên, chính điều này cũng gây tranh cãi: nhiều người cho rằng Brasília quá quy củ và thiếu cảm giác gần gũi của đời sống đô thị cổ điển.

Dẫu vậy, Brasília vẫn là biểu tượng hiếm hoi của một thời kỳ mà con người tin rằng kiến trúc và quy hoạch có thể tạo ra xã hội tốt đẹp hơn. Thành phố giống như một “bảo tàng sống” của chủ nghĩa hiện đại, nơi mỗi đại lộ và công trình đều phản ánh khát vọng xây dựng tương lai bằng khoa học và nghệ thuật.