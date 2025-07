Thanh Hóa khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh xảy ra tại phường Hạc Thành.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng liên quan để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát (phường Hạc Thành).

Kho hành của Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát được lực lượng chức năng phát hiện có buôn bán thuốc giả. Ảnh: QLTT Thanh Hóa

Trước đó, ngày 19/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 9 Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khám kho hàng hóa là thuốc tân dược của Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát (tại địa chỉ 138 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành), đã phát hiện 7 nhóm sản phẩm gồm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu hiệu hết hạn sử dụng, chưa được đăng ký lưu hành và có dấu hiệu là hàng giả.

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng liên quan để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Liên quan đến doanh nghiệp này, ngày 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát (địa chỉ số 11/198, đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) do ông Nguyễn Kiên Cường làm Giám đốc. Công ty trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là mua, bán buôn thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Ngoài bị xử phạt số tiền 100 triệu đồng, Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 7,5 tháng (kể từ ngày 20/5/2025).

