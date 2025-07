Bắt kẻ giả danh bác sĩ có ý định xâm hại trẻ em

Một đối tượng bị cáo buộc đã giả làm bác sĩ tiếp cận một cháu gái sau đó lấy lý do “bắt mạch bốc thuốc” để thực hiện ý đồ xâm hại, nhưng bất thành.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an phường Yên Tử đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Phạm Khắc Phương (SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng).

Phạm Khắc Phương là đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện một số hành vi với mục đích xâm hại một cháu bé tại phường Yên Tử ngày 14/7 vừa qua.

Phạm Khắc Phương (ở giữa) tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, ngày 15/7, Công an phường Yên Tử phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết với tiêu đề “cảnh báo giả danh bác sĩ BV Thụy Điển tiếp cận trẻ em”. Bài viết có nội dung trên địa bàn phường Yên Tử xuất hiện đối tượng giả làm bác sĩ Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí tìm cách tiếp cận một cháu gái.

Nhân lúc không có bố mẹ cháu ở nhà, đối tượng đã lấy lý do “bắt mạch bốc thuốc” để khống chế cháu gái nhằm thực hiện ý đồ xấu nhưng may mắn cháu gái chạy thoát được.

Đánh giá nội dung vụ việc mà bài viết phản ánh có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang đối với người dân và cộng đồng mạng xã hội, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Từ đã chỉ đạo tổ Phòng chống tội phạm và Tổ Cảnh sát khẩn trương xuống địa bàn rà soát, xác minh thông tin.

Quá trình xác minh nhanh cho thấy, vào sáng ngày 14/7, khi thấy cháu bé ở nhà một mình tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, có một người đàn ông lạ mặt đã tìm cách tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện một số hành vi với mục đích xâm hại cháu ngay tại nhà.

Do cháu bé chống cự quyết liệt nên đối tượng không thực hiện được ý đồ phạm tội và đã bỏ đi, vụ việc trên khiến cháu bé hoảng sợ, ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung vụ việc, Công an phường Yên Tử đã báo cáo ngay lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng phối hợp rà soát, xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn theo lời khai của cháu bé và những người có liên quan.

Cơ quan Công an xác định được đối tượng phạm tội là Phạm Khắc Phương (sinh năm 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) và lập tức tổ chức triển khai bắt giữ khi đối tượng đang trên đường từ Quảng Ninh về Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

