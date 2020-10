Bi kịch cuộc đời mỹ nhân “hồng nhan họa thủy” khủng khiếp nhất TQ

Trong lịch sử Trung Quốc, Hạ Cơ là người có nhiều biệt danh được người đời đặt cho như Xuân Thu đệ nhất yêu cơ, đệ nhất mỹ nhân… Nàng cũng được xem là mỹ nhân "hồng nhan họa thủy" nhất lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Bởi lịch sử tình trường của Hạ Cơ khiến không ít người đàn ông phải nhận đen đủi, mất mạng. Bản thân Hạ Cơ cũng rơi vào các bi kịch đau thương từ tính phóng đãng, trăng hoa, tình ái của mình. Hạ Cơ vốn họ Cơ, là công chúa nước Trịnh, con gái của Trịnh Mục Công, mẹ là Thiếu phi Diêu Tử, một phi tần của Mục công. Với nhan sắc tuyệt trần, nàng khiến bao chàng trai say mê đắm đuối. Tuy nhiên, thay vì chọn cho mình một người chồng danh gia vọng tộc, Hạ Cơ đã cùng với Tử Man, anh trai cùng cha khác mẹ tư thông. Chưa được ba năm, Tử Man chết yểu không rõ nguyên nhân. Khi biết chuyện, hoàng tộc nhà Trịnh quyết định gả Hạ Cơ tới nước Trần làm vợ Tư mã Hạ Ngự Thúc. Tên Hạ Cơ cũng từ đây mà có. Chưa đến 9 tháng sau, Hạ Cơ đã sinh cho Hạ Ngự Thúc một người con trai tên là Hạ Trung Thư. Khi Hạ Trung Thư 12 tuổi, Hạ Ngự Thúc cũng qua đời không rõ nguyên nhân giống như người anh trai của Hạ Cơ. Chồng mất khi bản thân đang trẻ, Hạ Cơ gian díu cùng lúc 3 người đàn ông là Trần Linh Công và hai quan trong triều gồm Khổng Ninh và và Nghi Hàng Phủ. Cả 3 đều không biết sự chung chạ một người phụ nữ này. Khi biết chuyện, vì Hạ Cơ xinh đẹp lại là mẹ của Hạ Trưng Thư lúc này đã kế vị tước vị của Hạ Ngự Thúc nên bỏ qua. Giận mẹ có quan hệ bất chính, làm ô uế thanh danh gia tộc, Hạ Trưng Thư nổi giận giết chết Trần Linh Công, nhưng sau đó bị ghép tội làm phản. Hạ Cơ bị Sở Trang vương của nước Sở bắt về. Dù muốn nạp cô làm phi thiếp nhưng bị bề tôi Khuất Vu can ngăn do những tai tiếng "sát chồng", sợ nước Sở diệt vong. Vậy nên, Hạ Cơ bị gả cho tướng già tên Liên Doãn Tương Lão. Cũng không lâu sau, Tương Lão bỏ mạng ngoài chiến trường. Con trai riêng của chồng ra mặt muốn cưới mẹ kế làm vợ. Tuy nhiên, lúc này Khuất Vu thể hiện vì quá yêu Hạ Cơ nên bày mưu để có được nàng. Cả hai sau đó bỏ trốn sang nước Trịnh, xác nhận là vợ chồng. Khuất Vu liên thông với nước Tấn để đánh lại nhà Sở. Sau những đóng góp, Khuất Vu được ghi công, nhận nhiều bổng lộc. Hạ Cơ và Khuất Vu sống hạnh phúc, có một người con gái. Tuy nhiên, những tiếng xấu của Hạ Cơ khiến con gái gặp nhiều phiền phức trong cuộc sống dù xinh đẹp không thua kém gì mẹ. (Ảnh trong bài mang tính chất minh họa).



