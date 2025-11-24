Thái Bình Dương “một mình một ngựa” trúng gói thầu tiền tỷ tại P.Tân Đông Hiệp

Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, gói thầu xây lắp hơn 3,8 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) vừa gọi tên Công ty Thái Bình Dương với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức khiêm tốn.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/11/2025, đại diện UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu phố Tân Phước".

Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" thuộc công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu phố Tân Phước". Nguồn: MSC

Đây là gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

“Một mình một chợ” trúng thầu tiền tỷ

Theo Biên bản mở thầu ngày 16/10/2025, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương (gọi tắt là Công ty Thái Bình Dương) nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp này dễ dàng bước vào quy trình đánh giá tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1286/BC-2025/AIC ngày 04/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC lập, Công ty Thái Bình Dương đã được đánh giá đạt ở tất cả các bước. Cụ thể, nhà thầu được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công.

Kết quả, Công ty Thái Bình Dương trúng thầu với giá 3.724.041.860 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 3.840.643.061 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 116 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Dữ liệu cho thấy, gói thầu này do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu và tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu. Công ty TNHH Hưng Minh Khôi giữ vai trò thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Năng lực và "duyên" đấu thầu của Công ty Thái Bình Dương

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương (Mã số thuế: 3702445887) có địa chỉ đăng ký kinh doanh (theo dữ liệu mới nhất năm 2025) tại D2, Đường Số 1, Khu Nhà Ở Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Việt Trường.

Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu, năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi của nhà thầu này. Tính riêng trong năm 2025, Công ty Thái Bình Dương đã tham gia và được công bố trúng thầu 3 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm nay.

Trước khi trúng gói thầu tại phường Tân Đông Hiệp, vào ngày 14/11/2025, Công ty Thái Bình Dương (trong vai trò liên danh phụ) cũng được công bố trúng gói thầu "Xây dựng (đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" do UBND phường Tân Bình làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 6,69 tỷ đồng. Hồi tháng 4/2025, đơn vị này cũng trúng gói thầu thi công xây lắp khác trị giá hơn 1,89 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Công ty Thái Bình Dương và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC. Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Thái Bình Dương đã từng tham gia 9 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC mời thầu và trúng cả 9 gói (tỷ lệ 100%). Việc một nhà thầu "bách chiến bách thắng" tại các gói thầu do một đơn vị tư vấn cụ thể tổ chức mời thầu là một chỉ dấu thu hút sự quan tâm của dư luận về tính khách quan và cạnh tranh thực sự.

Cần thúc đẩy tính cạnh tranh thực chất

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là hiệu quả kinh tế, minh bạch và cạnh tranh công bằng.

Việc các gói thầu đầu tư công, đặc biệt tại quy mô cấp phường/xã, thường xuyên xuất hiện tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự (đấu thầu qua mạng) và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp đang là vấn đề được nhiều chuyên gia cảnh báo. Dù quy trình có thể đúng về mặt hình thức thủ tục, nhưng khi không có sự so kè về giá và giải pháp kỹ thuật giữa các nhà thầu, mục tiêu tối ưu hóa ngân sách nhà nước liệu có đạt được hiệu quả cao nhất?

Bên cạnh đó, việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại cùng một địa bàn hoặc với cùng một đơn vị tư vấn mời thầu cũng đặt ra yêu cầu cần thiết về công tác giám sát, hậu kiểm để đảm bảo chất lượng công trình sau khi hoàn thành, tránh tình trạng "thông thầu" hoặc dàn xếp (nếu có) làm thất thoát ngân sách.

Đối với dự án Cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường tại khu phố Tân Phước, dư luận kỳ vọng Chủ đầu tư là UBND phường Tân Đông Hiệp và đơn vị quản lý dự án sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thi công của Công ty Thái Bình Dương, đảm bảo công trình về đích đúng tiến độ 180 ngày và đạt chất lượng như hồ sơ dự thầu đã cam kết.