Xã hội

Tên trộm ở Hải Phòng bị bắt sau hơn 31 năm lẩn trốn

Trần Mạnh Toàn, đối tượng bị cáo buộc trộm cắp tài sản vừa bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ tại Đồng Nai, sau 31 năm lẩn trốn.

Hải Ninh

Ngày 3/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, trú tại Hải Phòng) sau hơn 31 năm lẩn trốn.

65554.jpg
Trần Mạnh Toàn sau khi bị bắt giữ

Ngày 16/6/1994, Trần Mạnh Toàn cùng hai đồng bọn đã đột nhập vào nhà người dân ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (nay là phường Hồng Bàng, Hải Phòng) trộm cắp tài sản.

Các đối tượng đã lấy đi 1 đầu máy khâu, 1 đàn organ và hai thớt của dàn cát xét, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 2,8 triệu đồng.

Ngay sau đó, Trần Mạnh Toàn bị bắt giữ và tạm giam từ ngày 16/6/1994. Tuy nhiên, đến ngày 23/9/1994, cơ quan chức năng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trần Mạnh Toàn sang hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng việc này, Trần Mạnh Toàn đã trốn vào miền Nam và biệt tích suốt hơn ba thập kỷ.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 23/10/2025, Tổ công tác Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và bắt giữ Trần Mạnh Toàn khi đang lẩn trốn tại phường Trấn Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trần Mạnh Toàn sau đó được di lý qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về Hải Phòng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

