Tên trộm đột nhập bất thành, kẹt cứng trong lỗ thông gió nhà bếp

Tên trộm vụng về này đã bị mắc kẹt trong quạt hút mùi nhà bếp trong một vụ đột nhập bất thành vào nhà một cư dân ở Kota, Rajasthan.

Chủ nhà Subhash Kumar Rawat và vợ trở về nhà sau khi đi lễ chùa thì phát hiện tên trộm bị mắc kẹt trong quạt hút mùi nhà bếp. Hàng xóm vội vàng chạy đến khi nghe thấy tiếng la hét và cảnh sát đã được gọi đến ngay sau đó, thông tin trên Khabarchhe.com.

Video: @Rajsthanikaka / X

Video được đăng tải trên nền tảng X bởi tài khoản có tên @Rajsthanikaka và chú thích ghi là : "Tên trộm bị bắt ở Kota là một người môi giới , bị mắc kẹt trong lỗ thông hơi của quạt hút , chỉ khi đó chủ nhà mới về."

Video tương tự cũng đã được nhiều tài khoản khác đăng tải, và theo thông tin của họ, các thành viên trong gia đình đã đến Khatu Shyam và tên trộm này đã đột nhập vào nhà từ phía sau. Hắn bị mắc kẹt ở đó và khi các thành viên trong gia đình trở về, họ thấy tên trộm trong tình trạng như vậy.

Video: @SachinGuptaUP / X

Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc. Sau khi đến hiện trường , cảnh sát đã cố gắng đưa tên trộm ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tên trộm cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã bắt giữ hắn và bắt đầu thẩm vấn. Theo cảnh sát Kota , chiếc xe mà tên trộm dùng để trộm cắp có dán tem cảnh sát. Cảnh sát cũng đã thu giữ chiếc xe. Đồng phạm của tên trộm đang bị truy tìm.