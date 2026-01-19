Hà Nội

Video

Tên trộm đột nhập bất thành, kẹt cứng trong lỗ thông gió nhà bếp

Tên trộm vụng về này đã bị mắc kẹt trong quạt hút mùi nhà bếp trong một vụ đột nhập bất thành vào nhà một cư dân ở Kota, Rajasthan.

Trường Hân dịch

Chủ nhà Subhash Kumar Rawat và vợ trở về nhà sau khi đi lễ chùa thì phát hiện tên trộm bị mắc kẹt trong quạt hút mùi nhà bếp. Hàng xóm vội vàng chạy đến khi nghe thấy tiếng la hét và cảnh sát đã được gọi đến ngay sau đó, thông tin trên Khabarchhe.com.

Video: @Rajsthanikaka / X

Video được đăng tải trên nền tảng X bởi tài khoản có tên @Rajsthanikaka và chú thích ghi là : "Tên trộm bị bắt ở Kota là một người môi giới , bị mắc kẹt trong lỗ thông hơi của quạt hút , chỉ khi đó chủ nhà mới về."

Video tương tự cũng đã được nhiều tài khoản khác đăng tải, và theo thông tin của họ, các thành viên trong gia đình đã đến Khatu Shyam và tên trộm này đã đột nhập vào nhà từ phía sau. Hắn bị mắc kẹt ở đó và khi các thành viên trong gia đình trở về, họ thấy tên trộm trong tình trạng như vậy.

Video: @SachinGuptaUP / X

Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc. Sau khi đến hiện trường , cảnh sát đã cố gắng đưa tên trộm ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tên trộm cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã bắt giữ hắn và bắt đầu thẩm vấn. Theo cảnh sát Kota , chiếc xe mà tên trộm dùng để trộm cắp có dán tem cảnh sát. Cảnh sát cũng đã thu giữ chiếc xe. Đồng phạm của tên trộm đang bị truy tìm.

Video

Cẩu tặc thuê xe, gắn biển số giả bắt 13 con chó giữa đêm ở Tây Ninh

Đây là nhóm đối tượng chuyên đi trộm chó ở địa bàn giáp ranh. Qua truy xét, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan tham gia trong vụ án.

Trưa 28/11, thông tin từ Công an xã Thuận Mỹ, (Tây Ninh), hiện đang phối hợp phòng Cảnh sát hình sự tỉnh tiến hành điều tra, truy xét nhóm đối tượng sử dụng ô tô đi bắn chó ven tuyến giao thông. Một đối tượng được vận động đã tự thú, công an tạm giữ ô tô liên quan đến vụ án, thông tin trên báo Dân Việt.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ, Đồng Tháp) thừa nhận hành vi dùng súng điện bắn trộm chó.

Video

Nam shipper bật khóc vì bị trộm mất xe máy mới mua một ngày

Nam shipper ở Đồng Nai bị trộm mất xe khi đang đi giao hàng cho khách khiến dân mạng xót xa và mong cơ quan chức năng sớm hỗ trợ tìm lại tài sản.

Mới đây, trên MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ trộm xe máy táo tợn khiến nhiều người xôn xao. Sự việc đo camera an ninh nhà dân ghi lại được vào lúc 13h56 ngày 11/11 trên đường ĐT 741, xã Phú Riềng, Đồng Nai (trước đây là Bù Nho, Bình Phước), theo Phụ nữ mới.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam shipper dựng xe máy trước cửa nhà dân rồi đi vào bên trong nhà giao hàng. Lúc này, hai đối tượng phát hiện sơ hở đã nhanh chóng tiến lại gần, bẻ khóa rồi phóng xe bỏ chạy.

Video

Hai đối tượng cầm hung khí đột nhập vào nhà đám cưới trộm nửa tỉ đồng

Hai đối tượng bịt kín mặt, cầm dao đột nhập nhà dân trộm vàng, máy tính xách tay, tiền mừng đám cưới với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh điều tra vụ cướp tài sản với trị giá hàng trăm triệu đồng xảy ra tại một gia đình thuộc thôn Đức Lập (xã Phú Nghĩa).

Clip ghi lại vụ ăn trộm táo tợn của 2 đối tượng
