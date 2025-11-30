Cẩu tặc thuê xe, gắn biển số giả bắt 13 con chó giữa đêm ở Tây Ninh

Đây là nhóm đối tượng chuyên đi trộm chó ở địa bàn giáp ranh. Qua truy xét, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan tham gia trong vụ án.

Trưa 28/11, thông tin từ Công an xã Thuận Mỹ, (Tây Ninh), hiện đang phối hợp phòng Cảnh sát hình sự tỉnh tiến hành điều tra, truy xét nhóm đối tượng sử dụng ô tô đi bắn chó ven tuyến giao thông. Một đối tượng được vận động đã tự thú, công an tạm giữ ô tô liên quan đến vụ án, thông tin trên báo Dân Việt.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ, Đồng Tháp) thừa nhận hành vi dùng súng điện bắn trộm chó.

Theo lời khai, nghi phạm Khánh cùng Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp), chưa rõ nơi ở hiện tại cùng một người tên Tài thực hiện hàng loạt vụ trộm chó. Đối tượng Trung là người thuê ô tô của chủ sở hữu ở tỉnh Đồng Tháp, sau đó gắn biển số giả, chuẩn bị sẵn súng điện để đi trộm chó.

Clip ghi lại hình ảnh nhóm trộm đi ô tô dùng súng xung điện bắn chó ở xã Thuận Mỹ. Clip: T.L

Ngày 24/11, Khánh lái xe ô tô thuê gắn biển số giả chở Trung và Tài chạy rảo qua các tuyến giao thông vùng nông thôn. Khi phát hiện chó chạy ngoài đường, Trung hạ kính, dùng súng điện bắn hạ rồi xuống xe bắt đem lên ô tô.

Bằng thủ đoạn chuyên nghiệp này, có đêm nhóm bắn được 13 con chó tại các khu vực Thuận Mỹ, Tầm Vu, An Lục Long, Chợ Gạo và Bến Lức. Khoảng 2h sáng 25/11, cả nhóm chở số chó trộm được nặng hơn 300 kg đến một điểm thu mua ở phường Long An (đang truy tìm địa chỉ ) để tiêu thụ, thu hơn 12 triệu đồng. Số tiền này được chia cho mỗi người hơn 4 triệu.

Sau khi gây án, nhóm trả lại xe thuê cho chủ. Khi biết Công an đang truy tìm, Khánh đã đến trình diện ngày 27/11 theo sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/11, camera an ninh của người dân tại ấp Bình An, xã Thuận Mỹ ghi lại cảnh một đối tượng từ ô tô 7 chỗ màu trắng bước xuống, dùng vật giống súng điện bắn một con chó khoảng 10 kg rồi ôm lên xe tẩu thoát. Chủ nhà phát hiện và tri hô, song nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.