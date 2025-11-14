Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Nam shipper bật khóc vì bị trộm mất xe máy mới mua một ngày

Nam shipper ở Đồng Nai bị trộm mất xe khi đang đi giao hàng cho khách khiến dân mạng xót xa và mong cơ quan chức năng sớm hỗ trợ tìm lại tài sản.

Trường Hân t/h

Mới đây, trên MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ trộm xe máy táo tợn khiến nhiều người xôn xao. Sự việc đo camera an ninh nhà dân ghi lại được vào lúc 13h56 ngày 11/11 trên đường ĐT 741, xã Phú Riềng, Đồng Nai (trước đây là Bù Nho, Bình Phước), theo Phụ nữ mới.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam shipper dựng xe máy trước cửa nhà dân rồi đi vào bên trong nhà giao hàng. Lúc này, hai đối tượng phát hiện sơ hở đã nhanh chóng tiến lại gần, bẻ khóa rồi phóng xe bỏ chạy.

Nguồn: Facebook_Tôi là dân Dĩ An

Phát hiện sự việc nam shipper vội vã chạy ra đuổi theo, lớn tiếng hô "cướp, cướp!" nhưng không kịp. Theo như chia sẻ, chiếc xe máy này nam shipper mới mua được 1 ngày với giá 23 triệu đồng để mưu sinh và chưa lắp biển số.

Sau khi bị mất trộm chiếc xe, nạn nhân đã bật khóc rồi nhanh chóng gọi điện cho bố để thông báo sự việc. Vừa quệt ngang nước mắt, nam shipper gấp gáp nói qua điện thoại, "Bố ơi, con vừa bị nó ăn trộm xe. Con vừa quay vô được hai bước chân thì nó chạy vô bẻ cổ khóa rồi chạy mất luôn. Nó chạy xe mới của con đó, hôm qua con mới mua. Không có biển số. Bố chạy vào công an bố báo hộ con với".

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự xót xa và đồng cảm với hoàn cảnh của nam shipper. Cộng đồng cũng đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng, truy tìm các đối tượng trộm cắp để trả lại tài sản cho nạn nhân.

#shipper #đồng nai #xe máy #trộm cắp #giao hàng #tài sản

Bài liên quan

Video

Tên trộm ăn cắp số vàng trị giá gần 3 tỷ đồng trong trung tâm thương mại

Camera hiện trường đã lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào chiều ngày 9/11 (giờ địa phương) vừa qua tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan.

Trên trang Facebook POLICETV, Đài truyền hình Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đăng tải, vào ngày 9/11, khoảng 3:25 chiều, một vụ cướp đã xảy ra tại một tiệm vàng trong một trung tâm thương mại ở huyện Krathum Baen, tỉnh Samut Sakhon.

Somphong Yoosuk, 28 tuổi, bị cáo buộc cầm súng xông vào cửa hàng vàng tại một trung tâm mua sắm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới