Tên lửa Buk-M1 Ukraine đánh chặn thành công tên lửa Iskander-K của Nga

Quân sự

Tên lửa Buk-M1 Ukraine đánh chặn thành công tên lửa Iskander-K của Nga

Phòng không Ukraine xác nhận, tên lửa Buk-M1 của Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình Iskander-K của Nga trong một cuộc tấn công quy mô lớn gần đây.

Thiên Đăng
Các đơn vị phòng không của Ukraine đã đánh chặn và phá hủy thành công tên lửa hành trình tiên tiến của Nga, trước khi nó có thể tấn công vào khu vực dân sự. Ảnh: @Wkipedia.
Phía Không quân Ukraine đã công bố đoạn phim cho thấy, hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1 phóng đi và bắn trúng chính xác tên lửa Iskander-K đang bay tới. Ảnh: @Không quân Ukraine.
Theo tuyên bố của Không quân Ukraine, vụ đánh chặn được thực hiện bởi một phi hành đoàn thuộc trung đoàn tên lửa phòng không mang tên Sich Riflemen của Ukraine. Ảnh: @Không quân Ukraine.
Đơn vị tên lửa Buk-M1 đã tấn công tên lửa Iskander-K trong làn sóng tấn công của Nga vào miền bắc Ukraine, thể hiện phản ứng nhanh và sự phối hợp tuyệt vời giữa các lực lượng phòng không Ukraine. Ảnh: @Không quân Ukraine.
“Các chiến binh của chúng ta một lần nữa đã thể hiện tính chuyên nghiệp, sự bình tĩnh và tinh thần đồng đội, chứng minh rằng những phẩm chất này vẫn là hàng phòng thủ mạnh nhất của Ukraine”, tuyên bố của Không quân Ukraine nhấn mạnh. Ảnh: @Không quân Ukraine.
Buk-M1, được Liên Xô giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980, vẫn là thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không nhiều lớp của Ukraine. Ảnh: @Không quân Ukraine.
Hệ thống này được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu trên không cùng lúc, bao gồm máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình, ở tầm bắn lên tới 35 km và độ cao từ 15 mét đến 22 km. Ảnh: @Không quân Ukraine.
Mặc dù đã cũ, nhưng nền tảng này vẫn tiếp tục đóng vai trò quyết định, nhờ vào quá trình hiện đại hóa liên tục và kỹ năng của các nhà điều hành Ukraine. Ảnh: @Không quân Ukraine.
Việc đánh chặn thành công củng cố niềm tin vào khả năng của Ukraine trong việc điều chỉnh các hệ thống thời Chiến tranh Lạnh để chống lại các mối đe dọa hiện đại từ Nga. Ảnh: @Không quân Ukraine.
Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng, việc sửa đổi và tích hợp với mạng lưới chỉ huy và điều khiển kỹ thuật số đã cho phép các loại vũ khí cũ như Buk-M1 vẫn có khả năng cạnh tranh với các loại đạn bay thấp, tránh radar. Ảnh: @Wkipedia.
Đầu tháng này, lực lượng Ukraine được cho là đã bắn hạ một trong những tên lửa hành trình tàng hình Kh-69 mới nhất của Nga, bằng hệ thống đánh chặn APKWS dẫn đường bằng laser tiết kiệm chi phí, nhấn mạnh chiến lược phòng thủ ứng biến và đầy sáng tạo của Ukraine. Ảnh: @Wkipedia.
Thiên Đăng
Defense Feeds
#Tên lửa #Buk-M1 #Ukraine #tên lửa hành trình Iskander-K #Nga

