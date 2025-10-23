Mỹ phát triển bệ phóng tên lửa tự động trước sự thay đổi của chiến trường

Tại Triển lãm thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA 2025), hai hệ thống bệ phóng tự hành của Oshkosh Defense và Raytheon đã thu hút sự chú ý, phản ánh xu hướng quân đội Mỹ tăng cường sử dụng vũ khí tự động hóa, có khả năng tác chiến đa nhiệm.

Xe tự hành đa nhiệm cực mạnh (X-MAV). (Ảnh: Oshkosh)

Oshkosh giới thiệu dòng phương tiện chiến đấu không người lái đa năng Family of Multi-Mission Autonomous Vehicles (FMAV), gồm ba mẫu: X-MAV hạng nặng có thể mang bệ phóng Tomahawk hoặc Patriot; M-MAV hạng trung, có thể điều khiển tùy chọn hoặc hoàn toàn tự động, sử dụng nhiều loại đạn như GMLRS, PrSM, ATACMS; và L-MAV hạng nhẹ, thiết kế mô-đun, có thể cấu hình cho nhiệm vụ chống UAV, tác chiến điện tử hoặc tiếp tế, trang bị đạn Switchblade 600.

Xe tự hành đa nhiệm vụ tầm trung (M-MAV).

Theo Oshkosh, các phương tiện này giúp tăng khả năng cơ động, tự hành, tiếp tế tự động, phân tán hỏa lực và giảm rủi ro cho binh sĩ.

Cùng lúc đó, Raytheon giới thiệu hệ thống DeepFires – bệ phóng tự hành có thể mang từ tên lửa phòng không AIM-9X và Patriot đến tên lửa hành trình Tomahawk. Hệ thống được thiết kế mô-đun, có thể chuyển đổi nhanh giữa tấn công và phòng thủ, hoạt động tùy chọn có người hoặc hoàn toàn tự động. DeepFires còn có thể được vận chuyển bằng máy bay C-130, có nguồn điện tích hợp giúp nạp và xử lý đạn, và có thể được điều khiển đồng thời nhiều xe thông qua mạng lưới kết nối vệ tinh.

Xe tự hành đa nhiệm hạng nhẹ (L-MAV) được trang bị vũ khí tự hành Switchblade 600

Raytheon cho biết họ đang theo đuổi chương trình Common Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML) của Lục quân Mỹ, nhằm chuẩn hóa các dòng bệ phóng tự động hạng trung và hạng nặng.

Xe phóng không người lái của Raytheon đã phóng một tên lửa tầm ngắn liên hợp (JR3) trong cuộc tập trận thử nghiệm Dự án Convergence-Capstone 5 (PC-C5) gần đây của Lục quân Mỹ. Xe phóng không người lái này cũng là một sản phẩm hợp tác phát triển với Forterra và Oshkosh Defense.

Theo giới quan sát, các hệ thống như DeepFires và FMAV sẽ đóng vai trò then chốt trong tác chiến phân tán tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu, nơi khả năng cơ động, tầm bắn xa và khả năng sống sót trước UAV đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

DeepFires của Raytheon tại hội nghị chuyên đề thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA). Xe được trang bị bệ phóng tên lửa Patriot bốn viên.