Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Anh chuyển tên lửa phòng không dẫn đường laser cho Ukraine

Lô hàng đầu tiên của các tên lửa phòng không dẫn đường bằng laser do Thales sản xuất tại cơ sở Belfast đã được chuyển giao đến Ukraine trước thời hạn.

Tuệ Minh

Chính phủ Anh đã chuyển giao hàng trăm tên lửa phòng không cho Ukraine, sớm hơn dự kiến ​​năm tháng.

Việc giao hàng này là một phần của thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng Anh (2,13 tỷ USD) được ký kết vào đầu năm nay giữa Anh và Ukraine để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không do Thales sản xuất tại cơ sở Belfast.

Tên lửa đa năng hạng nhẹ đang được quân đội Anh bắn thử từ bệ phóng. Ảnh: Tạp chí quốc phòng Anh

Được gọi là Tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) Martlet, loại vũ khí này đã được triển khai tích cực tại Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Ngoài việc củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine, chương trình này còn hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Anh khi tạo ra 200 việc làm mới và duy trì khoảng 700 vị trí hiện có trên khắp Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sẵn sàng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết : "Anh đang tăng cường cam kết vững chắc của mình nhằm giúp Ukraine tự vệ".

“Chỉ riêng năm nay, chúng ta đã chi 4,5 tỷ bảng (6 tỷ USD) cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhiều hơn bao giờ hết.”

Tên lửa dẫn đường bằng laser này có tầm bắn hơn 6 km (3,7 dặm) và có thể đạt tốc độ Mach 1,5 (1.152 dặm/1.852 km/giờ).

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa LMM Martlet trên mặt trận phía Đông.

Nó có thể được phóng từ các bệ phóng trên bộ, trên biển và trên không và có hiệu quả chống lại nhiều loại mục tiêu, bao gồm các cơ sở, xe bọc thép chở quân, tàu tấn công ven bờ nhanh và máy bay không người lái.

Theo chính phủ Anh, kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu, hàng trăm tên lửa LMM đã được chuyển giao cho Ukraine, tiêu diệt hàng trăm máy bay không người lái của Nga và các mối đe dọa trên không khác.

Song song đó, Anh và Ukraine đã khởi xướng chương trình LYRA , nhằm mục đích cùng nhau phát triển các công nghệ chiến trường như máy bay không người lái đánh chặn phòng không.

Theo Dự án OCTOPUS, hàng nghìn máy bay không người lái đánh chặn này dự kiến ​​sẽ được sản xuất hàng loạt mỗi tháng cho Ukraine.

Khả năng "săn mồi" siêu hạng của tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM Martle.
The Defence Post
Link bài gốc Copy link
https://thedefensepost.com/2025/10/13/uk-missiles-ukraine/
#Hỗ trợ quốc phòng Ukraine #Chương trình hợp tác Anh-Ukraine #Phát triển công nghệ phòng không #Chương trình LYRA và OCTOPUS #Thỏa thuận mua bán vũ khí #Tăng cường khả năng phòng thủ Ukraine

Bài liên quan

Quân sự

Ukraine có quá hy vọng vào tên lửa Tomahawk để rồi lại thất vọng?

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk, nhưng liệu Kiev có quá kỳ vọng vào vũ khí “thay đổi cuộc chơi” này một lần nữa?

1-4763.jpg
Vào ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, song từ chối tiết lộ cụ thể quyết định đó là gì. Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk có thể buộc Nga nhìn nhận lại tình hình thực tế, và ngồi vào bàn đàm phán.
2-7973.jpg
Theo tờ Kyiv Independent, hôm 8/10, ông Zelensky tuyên bố, “Mỹ có thể trao cho Ukraine một số thứ có tầm ảnh hưởng sâu rộng", và sẽ củng cố đáng kể vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Thông điệp rõ ràng của Kiev qua tuyên bố của Tổng thống Zelensky là họ “đặt hoàn toàn niềm tin vào tên lửa Tomahawk”.
Xem chi tiết

Quân sự

Patriot “đuối sức” trước tên lửa Nga, vũ khí Mỹ gặp thử thách lớn ở Ukraine

Hệ thống Patriot của Mỹ, vốn được ca ngợi là biểu tượng của năng lực phòng thủ hiện đại, đang bộc lộ nhiều giới hạn trước các đòn tấn công của Nga.

1-anh-the-war-zone.jpg
Patriot được xem như “lá chắn thép” quan trọng nhất của Kiev trong nỗ lực bảo vệ bầu trời Ukraine. Trong bối cảnh các thành phố và cơ sở hạ tầng liên tục hứng chịu mưa tên lửa, Patriot trở thành “tấm khiên cuối cùng” đủ sức đối đầu với những vũ khí đạn đạo tốc độ cao của Nga. Hệ thống này được kỳ vọng có thể xoay chuyển cục diện trên bầu trời Ukraine.
2-anh-wikipedia.jpg
Theo The Washington Post, trong nhiều cuộc tấn công gần đây, Patriot đã không thể đánh chặn toàn bộ tên lửa Nga. Một số quả đạn đã xuyên thủng được lưới phòng không, gây thiệt hại đáng kể cho các khu vực dân sự và năng lượng. Những vụ việc này đặt ra nghi ngờ về hiệu quả thực tế của Patriot trong điều kiện chiến sự khốc liệt.
Xem chi tiết

Quân sự

Phòng không Nga lần đầu bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine

Phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo đầu tiên của Ukraine bằng tên lửa Buk-M2 và theo kíp chiến đấu, đây là "mục tiêu đơn giản nhất".

1-3259.jpg
Theo phi công quân sự Nga Alexey Voyevoda, và thành viên Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của quân đội Nga, cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo đầu tiên của Ukraine. Ông cho biết hệ thống tên lửa phòng không Buk đã đánh chặn thành công mục tiêu.
2-7313.jpg
“Mục tiêu rất đơn giản, nhưng nếu đối phương bắt đầu đưa vào sử dụng nhiều hơn, tình hình sẽ trở nên khó chịu”, ông Voivode nói. Ông cho biết thêm rằng, tên lửa Flamingo khi bị đánh chặn, đang bay ở độ cao 100 mét và tốc độ 600 km/h.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới