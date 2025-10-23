Anh chuyển tên lửa phòng không dẫn đường laser cho Ukraine

Lô hàng đầu tiên của các tên lửa phòng không dẫn đường bằng laser do Thales sản xuất tại cơ sở Belfast đã được chuyển giao đến Ukraine trước thời hạn.

Chính phủ Anh đã chuyển giao hàng trăm tên lửa phòng không cho Ukraine, sớm hơn dự kiến ​​năm tháng.

Việc giao hàng này là một phần của thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng Anh (2,13 tỷ USD) được ký kết vào đầu năm nay giữa Anh và Ukraine để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không do Thales sản xuất tại cơ sở Belfast.

Tên lửa đa năng hạng nhẹ đang được quân đội Anh bắn thử từ bệ phóng. Ảnh: Tạp chí quốc phòng Anh

Được gọi là Tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) Martlet, loại vũ khí này đã được triển khai tích cực tại Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Ngoài việc củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine, chương trình này còn hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Anh khi tạo ra 200 việc làm mới và duy trì khoảng 700 vị trí hiện có trên khắp Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sẵn sàng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết : "Anh đang tăng cường cam kết vững chắc của mình nhằm giúp Ukraine tự vệ".

“Chỉ riêng năm nay, chúng ta đã chi 4,5 tỷ bảng (6 tỷ USD) cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhiều hơn bao giờ hết.”

Tên lửa dẫn đường bằng laser này có tầm bắn hơn 6 km (3,7 dặm) và có thể đạt tốc độ Mach 1,5 (1.152 dặm/1.852 km/giờ).

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa LMM Martlet trên mặt trận phía Đông.

Nó có thể được phóng từ các bệ phóng trên bộ, trên biển và trên không và có hiệu quả chống lại nhiều loại mục tiêu, bao gồm các cơ sở, xe bọc thép chở quân, tàu tấn công ven bờ nhanh và máy bay không người lái.

Theo chính phủ Anh, kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu, hàng trăm tên lửa LMM đã được chuyển giao cho Ukraine, tiêu diệt hàng trăm máy bay không người lái của Nga và các mối đe dọa trên không khác.

Song song đó, Anh và Ukraine đã khởi xướng chương trình LYRA , nhằm mục đích cùng nhau phát triển các công nghệ chiến trường như máy bay không người lái đánh chặn phòng không.

Theo Dự án OCTOPUS, hàng nghìn máy bay không người lái đánh chặn này dự kiến ​​sẽ được sản xuất hàng loạt mỗi tháng cho Ukraine.