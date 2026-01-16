Hà Nội

Ngăn chặn hai nhóm thanh niên có biểu hiện xô xát, đánh nhau ở Thái Nguyên

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Vô Tranh vừa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên xô xát, gây rối trật tự công cộng.

Gia Đạt

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, phòng ngừa tội phạm đường phố, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an xã Vô Tranh thành lập tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã.

z7429855315739-2a44b8098f9cb10136cf18e0f49283d6-1.jpg
Phương tiện và tang vật nhóm đối tượng sử dụng.

Ngày 13/1/2026, Công an xã Vô Tranh phát hiện hai nhóm đối tượng đang tụ tập, có biểu hiện mâu thuẫn xô xát tại cổng chợ Phú Đô thuộc xóm Phú Nam Mới, xã Vô Tranh. Cụ thể: Nhóm 1 gồm 4 đối tượng; nhóm 2 gồm 3 đối tượng đều sinh năm 2010, là học sinh đang theo học các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Quá trình điều tra xác minh, Công an xã thu giữ nhiều dao, vỏ chai thủy tinh, xe đạp điện và 2 mô tô…

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do các đối tượng có mâu thuẫn với nhau trong quá trình sinh hoạt, học tập. Để giải quyết mâu thuẫn, trưa ngày 13/1/2026, các đối tượng hẹn để đánh nhau và bị Công an xã phát hiện, ngăn chặn.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Vô Tranh củng cố, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
