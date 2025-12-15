Hà Nội

Tên cướp cố gắng cướp cửa hàng bị nữ nhân viên 'tung cước' ngăn chặn

Nữ thu ngân trẻ đã đối mặt với tên cướp và ngăn chặn vụ cướp bằng cách giữ chặt máy tính tiền.

Trường Hân dịch

Một vụ cướp bất thành tại một cửa hàng ở Ecuador đã trở thành video lan truyền trên mạng , sau khi nhân viên thu ngân phản ứng với tốc độ và lòng dũng cảm khiến hàng nghìn người dùng mạng xã hội phải ngạc nhiên, thông tin trên Elmanana.com.

Nguồn: @UFO_1 / X

Trong những hình ảnh được lan truyền rộng rãi, ghi ngày 26 tháng 11 , một người đàn ông mặc áo hoodie đen che mặt khi tiến đến quầy; anh ta lập tức đánh nhân viên thu ngân và cố gắng cướp máy tính tiền.

Người phụ nữ trẻ, thay vì lùi bước, đã đáp trả bằng cách đánh hắn bằng một vật thể không thể xác định được trong video . Tên tội phạm, thấy mình bị đối mặt, đã giật mạnh máy tính tiền và cố gắng mở nó ra , nhưng người phụ nữ không chịu thua. Trong một động thái bất ngờ , nhân viên thu ngân nhảy qua quầy và, lợi dụng lúc tên tội phạm đang cúi xuống, tung một cú đá thẳng vào đầu hắn . Cú đá mạnh đến nỗi tên tội phạm ngã xuống sàn.

Do góc quay camera, không thể thấy rõ người đàn ông đó bị đánh bất tỉnh hay bị bắt giữ sau đó .

Trên mạng xã hội, các bình luận liên tục đổ về: từ những người ca ngợi cô là " ninja", đến những người tiếc nuối vì cô đã liều mạng vì tiền , và như thường lệ, cảnh tượng này đã chia rẽ người dùng thành hai luồng ý kiến: tán thưởng và chỉ trích.

#cướp #nhân viên #phản kháng #Ecuador #bảo vệ #bạo lực

