Video

Cướp tiệm vàng để sắm đồ đạc, thanh niên bị bắt sau chưa đầy 24h

Sau khi cướp dây chuyền tại tiệm vàng K.T, Nguyễn Trung Tín mang tài sản đi bán rồi dùng tiền sắm sửa thiết bị gia dụng và cá cược online.

Trường Hân t/h

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Tháp ngày 25/11 xác nhận đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Trung Tín, 25 tuổi, quê An Giang, để làm rõ hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng K.T (xã Châu Thành), thông tin trên tạp chí Sở hữu Trí tuệ.

Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng, Tín bỏ trốn đến một phòng trọ ở xã Tân Phước 3. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật mà Tín khai là mua từ số tiền thu được sau phi vụ. Trong số tang vật có tivi, tủ lạnh và một lượng nữ trang đáng kể, những món đồ nghi phạm sắm sửa chỉ trong vài giờ sau khi cướp vàng.

Nam thanh niên bịt khẩu trang, táo tợn cướp dây chuyền tại tiệm vàng.
﻿Video: Người dân cung cấp

Làm việc với cơ quan điều tra, Tín thừa nhận trước thời điểm gây án, anh ta đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Long Giang. Tuy nhiên, do thua lỗ nặng khi lao vào đầu tư tiền ảo và chơi cờ bạc online, Tín rơi vào cảnh nợ nần. Đỉnh điểm là việc phải mang xe máy của vợ đi cầm cố, từ đó nảy sinh ý định đột nhập tiệm vàng để cướp tài sản nhằm lấy tiền chuộc lại xe.

Chiều 23/11, lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở khi đưa dây chuyền cho khách xem, Tín lập tức giật lấy sợi vàng hơn 8 chỉ rồi phóng xe bỏ chạy. Ngay sáng hôm sau, đối tượng mang tài sản đến một tiệm vàng khác ở xã Mỹ Lợi bán lấy 114 triệu đồng. Có tiền, Tín lập tức chuộc xe cho vợ và tiếp tục lao vào mua sắm, thậm chí nạp tiền vào game bài online.

Nghi phạm Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Hoài

Nghi phạm Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Hoài

Nhờ triển khai truy xét nhanh, công an Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Trung Tín chưa đầy 24 giờ sau khi gây án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến và động cơ.

