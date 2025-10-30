Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Tây Ninh: Thành Đức L-A được chỉ định nâng cấp cống kênh 1000 hơn 1,5 tỷ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A được chỉ định gói thầu thi công Nâng cấp cống kênh 1000 hơn 1,5 tỷ đồng.

An Nhiên

Dự án Nâng cấp cống kênh 1000 được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng phê duyệt ngày 10/10/2025 theo Quyết định 36/QĐ-QLDA. Theo đó, gói thầu thi công Nâng cấp cống kênh 1000 có giá 1,851 tỷ đồng, ngày 13/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, Tây Ninh đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A trúng với giá hơn 1,549 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh. Công ty có lịch sử trúng 4/4 gói thầu toàn bộ chỉ định thầu, với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 2 tỷ đồng.

Các gói thầu phải kể đến:

Gói thầu Thi công công trình Đèn chiếu sáng đường bờ Bắc kênh Hưng Điền (đoạn từ tuyến dân cư Hưng Điền đến rạch Bàu Nâu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đèn chiếu sáng đường bờ Bắc kênh Hưng Điền (đoạn từ tuyến dân cư Hưng Điền đến rạch Bàu Nâu) của UBND xã Thái Trị với giá trúng thầu 189 triệu đồng;

Gói thầu thi công Nâng nền sân bóng mini, sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên, lát gạch phía sau dãy 8 phòng học Trường Mầm non Thái Bình Trung của trường Mầm non Thái Bình Trung với giá trúng thầu hơn 192 triệu đồng;

Gói thầu thi công Dây cờ ngang đường Cách mạng tháng Tám, thị trấn Vĩnh Hưng của UBND Thị trấn Vĩnh Hưng với giá trúng thầu hơn 99 triệu đồng thực hiện trong 10 ngày.

#cống kênh 1000 #long an #Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A #tây ninh #vĩnh hưng

Bài liên quan

Bạn đọc

Duy nhất Phương Đạt dự gói thầu hơn 13 tỷ sửa chữa bờ Tây kênh 504 Bắc

Công ty Phương Đạt là nhà thầu duy nhất tham gia dự gói thầu hơn 13 tỷ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa bờ Tây kênh 504 Bắc (Kênh 28 - Sông Long Khốt) có tổng kinh phí hơn 16,25 tỷ đồng do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 6716/QĐ-UBND ngày 16/06/2025.

Gói thầu thi công xây dựng có giá 13,76 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 16/10/2025, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Phương Đạt dự thầu với giá 13,24 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu chỉnh trang Đường tỉnh 819 hơn 12 tỷ về tay Công ty Bình Trang?

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/10, gói thầu hơn 12 tỷ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An chỉ mình Công ty Bình Trang dự thầu.

Công ty Bình Trang "độc diễn" gói thầu hơn 12 tỷ

Với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng, dự án Đường tỉnh 819 do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và 2890/QĐ-UBND ngày 20/8/2025. Nguồn vốn sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ (188,392 tỷ đồng), phần còn lại vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Cải tạo vỉa hè nội thị Quốc lộ 62 Tây Ninh: Nhà thầu yêu cầu làm rõ HĐTT

Gói thầu xây lắp có giá hơn 4,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân An (Tây Ninh) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 28/10.

Dự án Quốc lộ 62 (Đoạn từ Quốc lộ 1 - tuyến tránh Quốc lộ 1) - Cải tạo vỉa hè nội thị có tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng do UBND TP Tân An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2024.

Gói thầu thi công xây dựng có giá 4,41 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân An trực tiếp mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 240 ngày. Gói thầu dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 28/10 sắp tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới