Tây Ninh: Thành Đức L-A được chỉ định nâng cấp cống kênh 1000 hơn 1,5 tỷ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A được chỉ định gói thầu thi công Nâng cấp cống kênh 1000 hơn 1,5 tỷ đồng.

Dự án Nâng cấp cống kênh 1000 được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng phê duyệt ngày 10/10/2025 theo Quyết định 36/QĐ-QLDA. Theo đó, gói thầu thi công Nâng cấp cống kênh 1000 có giá 1,851 tỷ đồng, ngày 13/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, Tây Ninh đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A trúng với giá hơn 1,549 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh. Công ty có lịch sử trúng 4/4 gói thầu toàn bộ chỉ định thầu, với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 2 tỷ đồng.

Các gói thầu phải kể đến:

Gói thầu Thi công công trình Đèn chiếu sáng đường bờ Bắc kênh Hưng Điền (đoạn từ tuyến dân cư Hưng Điền đến rạch Bàu Nâu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đèn chiếu sáng đường bờ Bắc kênh Hưng Điền (đoạn từ tuyến dân cư Hưng Điền đến rạch Bàu Nâu) của UBND xã Thái Trị với giá trúng thầu 189 triệu đồng;

Gói thầu thi công Nâng nền sân bóng mini, sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên, lát gạch phía sau dãy 8 phòng học Trường Mầm non Thái Bình Trung của trường Mầm non Thái Bình Trung với giá trúng thầu hơn 192 triệu đồng;

Gói thầu thi công Dây cờ ngang đường Cách mạng tháng Tám, thị trấn Vĩnh Hưng của UBND Thị trấn Vĩnh Hưng với giá trúng thầu hơn 99 triệu đồng thực hiện trong 10 ngày.