Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

Cụ thể, gói thầu thứ nhất được ông Trần Tấn Phát – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3 – ký Quyết định số 242/QĐ-BQLDA ngày 30/7/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói “Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cũ.

Trích một phần Quyết định số 242/QĐ-BQLDA. Nguồn MSC.

Kết quả, Công ty TNHH Hoàng Anh My là đơn vị trúng thầu, với giá 1,268 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Dự án được triển khai thực hiện từ ngày 12/2/2025, khi UBND thị xã Trảng Bàng cũ ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình, với tổng mức đầu tư 1,651 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 1/4/2025, UBND thị xã ra Quyết định số 3445/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 4 gói, tổng giá trị 1,344 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng được giao làm đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam đảm nhận công tác mời thầu.

Đến ngày 9/6/2025, Ban QLDA thị xã ban hành Quyết định số E2500234327_2506090924 phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) cho gói thi công xây dựng. Theo Biên bản mở thầu, gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 18/6/2025, với giá dự toán 1,296 tỷ đồng, Hoàng Anh My là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo UBND thị xã Trảng Bàng, dự án được thực hiện nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của nền, mặt đường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời tạo diện mạo khang trang, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, công trình không chỉ phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trong khu vực, mà còn tạo tác động lan tỏa đến toàn tỉnh Tây Ninh. Việc hoàn thiện mạng lưới đường giao thông còn giúp kết nối hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển lâu dài và bền vững.

Gói thầu thứ hai: Xây dựng công trình đường Hoàng Diệu

Ngày 12/2/2025, UBND thị xã Trảng Bàng ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình đường Hoàng Diệu, với tổng mức đầu tư 2,725 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực tuyến đi qua, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ theo quy hoạch.

Tiếp đó, ngày 19/5/2025, UBND thị xã ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 4 gói, với tổng giá trị 2,224 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng được giao làm đại diện chủ đầu tư, còn Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam đảm nhiệm công tác mời thầu.

Trích một phần Quyết định số 241/QĐ-BQLDA. Nguồn MSC.

Đến ngày 30/5/2025, ông Trần Tấn Phát – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng – ký Quyết định số E2500241856_2505301403 phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) cho gói “Xây dựng công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đường Hoàng Diệu.

Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 14/6/2025, với giá dự toán 2,052 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu, Công ty TNHH Hoàng Anh My là nhà thầu duy nhất tham dự.

Kết quả sau đó cho thấy, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3 đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, trao gói thầu cho Hoàng Anh My với giá 2,029 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 23 triệu đồng so với giá dự toán.

Theo ghi nhận, với việc nhà thầu Hoàng Anh My "một mình một chợ" tham gia đấu và trúng ở hai gói thầu trên thu hút nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Mặc dù điều này có thể phản ánh năng lực và uy tín vượt trội của nhà thầu, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Việc thiếu cạnh tranh có thể khiến giá trúng thầu chưa thực sự tối ưu, gây lãng phí ngân sách, đồng thời làm giảm động lực đổi mới và nâng cao chất lượng.