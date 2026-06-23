Tập đoàn Sơn Hải rao bán loạt xe sang tiền tỷ - Bentley, Lexus và BMW

Thông tin Tập đoàn Sơn Hải rao bán cùng lúc 7 mẫu xe sang gồm Bentley, Lexus và BMW đang thu hút sự quan tâm của giới chơi xe trong nước.

Video: Chi tiết Bentley Continental Flying Spur Speed đời 2009.

Trên các diễn đàn ôtô trong nước đã xôn xao khi xuất hiện thông tin về việc Tập đoàn Sơn Hải rao bán dàn xe sang với nhiều thương hiệu lớn. Cụ thể, Tập đoàn này đang rao bán tổng cộng 7 chiếc xe sang thuộc các phân khúc SUV và sedan thể thao.

Trong số những chiếc xe sang được Tập đoàn Sơn Hải rao bán, đáng chú ý nhất là chiếc sedan siêu sang Bentley Continental Flying Spur Speed đời 2009. Đây là phiên bản nhanh và mạnh mẽ hơn của dòng xe Bentley Continental Flying Spur và từng có giá lên đến hàng chục tỷ đồng khi về Việt Nam.

Trong số những chiếc xe sang được Tập đoàn Sơn Hải rao bán, đáng chú ý nhất là chiếc sedan siêu sang Bentley Continental Flying Spur Speed đời 2009.

So với bản thường, Bentley Continental Flying Spur Speed sở hữu thiết kế thể thao hơn và động cơ nâng cấp với các linh kiện có trọng lượng nhẹ hơn, giảm ma sát. Hệ thống quản lý động cơ cũng được tinh chỉnh, qua đó mang lại công suất cao hơn 9% và mô-men xoắn tăng 15%.

Cụ thể, ở phiên bản 2009, Bentley Continental Flying Spur Speed dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.0L, tạo ra công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm tại dải tua máy 1.750-5.600 vòng/phút Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 6 cáp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Nhờ đó, Bentley Continental Flying Spur Speed 2009 có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa lên đến 322 km/h.

Một chiếc xe thể thao khác được Tập đoàn Sơn Hải rao bán là BMW i8. Đây là mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) từng gây sốt ở Việt Nam khi liên tục được nhập khẩu về nước và bán với giá từ 7-8 tỷ đồng.

Một chiếc xe thể thao khác được Tập đoàn Sơn Hải rao bán là BMW i8.

Ra mắt vào năm 2014, BMW i8 được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 1.5L, kết hợp với 1 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 362 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Động cơ đồng hành cùng hộp số tự động 6 cấp, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Ngoài ra, xe có thể chạy 35 km và đạt vận tốc tối đa 120 km/h khi chỉ dùng mô-tơ điện.

Bên cạnh động cơ PHEV tiết kiệm nhiên liệu, BMW i8 còn cực "hot" một thời nhờ thiết kế đi trước thời đại với hệ thống của cánh bướm ấn tượng. Tuy nhiên, vào năm 2020, xe đã chính thức bị ngừng sản xuất.

Chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 400 4Matic đời 2017 được rao bán.

Ngoài bộ đôi xe thể thao kể trên, Tập đoàn Sơn Hải còn tìm chủ mới cho loạt SUV hạng sang cỡ lớn, bao gồm Lexus LX 570 đời 2010, Lexus GX 470 đời 2005, Lexus GX 460 Premium đời 2010 và Mercedes-Benz GLS 400 4Matic đời 2017. Đây đều là những chiếc SUV có giá hàng tỷ đồng ở Việt Nam đồng thời là biểu tượng của sự xa hoa tại Việt Nam.

Riêng chiếc Lexus LX 570 sở hữu màu sơn ngoại thất đen sang trọng. "Trái tim" của mẫu xe này là động cơ xăng V8, dung tích 5.7L, tạo ra công suất tối đa 383 mã lực và mô-men xoắn cực đại 546 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Hiện Lexus LX 570 đã bị thay thế bằng LX 600.

Tập đoàn Sơn Hải còn tìm chủ mới cho loạt SUV hạng sang cỡ lớn, bao gồm Lexus LX 570 đời 2010, Lexus GX 470 đời 2005 và Lexus GX 460 Premium đời 2010.

Chiếc xe cuối cùng nằm trong danh sách được rao bán của Tập đoàn Sơn Hải là Toyota Land Cruiser Prado TXL đời 2010. Điểm nhấn của chiếc xe này là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7L quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 244 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD.