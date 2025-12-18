Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe lần thứ 9, với hơn 2,52 triệu biển số từ 34 địa phương.

Video: Đấu giá 474 biển số xe máy, thu 16.937.500.000 đồng (Theo HTV).

Trong số này, có khoảng 591.000 biển số ôtô và hơn 1,9 triệu biển số xe máy. Danh sách này đã được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để người dân tiện theo dõi. Theo quy định, sau đúng một tháng niêm yết, Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) chính thức mở phiên đấu giá thứ 9.

Hiện tại, các đơn vị liên quan vẫn đang triển khai phiên đấu giá biển số xe lần thứ 8, được khởi động từ ngày 20/10. Tính đến thời điểm này, phiên đấu giá thứ 8 đã đấu giá thành công gần 46.000 biển số, với tổng số tiền thu về xấp xỉ 1.700 tỷ đồng.

Đấu giá biển số ôtô, xe máy năm 2025 thu về khoảng 5.200 tỷ đồng.

Tính riêng trong năm 2025, hoạt động đấu giá biển số xe đã mang lại khoảng 5.200 tỷ đồng, toàn bộ được nộp vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, nhiều biển số ôtô ngũ quý tiếp tục ghi nhận mức trúng đấu giá lên tới hàng chục tỉ đồng, cho thấy sức hút lớn của hình thức đấu giá này đối với người dân.

Nếu tính từ thời điểm chính thức tổ chức đấu giá biển số xe đến nay, tổng số tiền thu được đã đạt khoảng 9.600 tỷ đồng, trở thành một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.