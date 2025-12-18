Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Đấu giá biển số ôtô, xe máy năm 2025 thu về khoảng 5.200 tỷ đồng

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe lần thứ 9, với hơn 2,52 triệu biển số từ 34 địa phương.

Thảo Nguyễn
Video: Đấu giá 474 biển số xe máy, thu 16.937.500.000 đồng (Theo HTV).

Trong số này, có khoảng 591.000 biển số ôtô và hơn 1,9 triệu biển số xe máy. Danh sách này đã được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để người dân tiện theo dõi. Theo quy định, sau đúng một tháng niêm yết, Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) chính thức mở phiên đấu giá thứ 9.

Hiện tại, các đơn vị liên quan vẫn đang triển khai phiên đấu giá biển số xe lần thứ 8, được khởi động từ ngày 20/10. Tính đến thời điểm này, phiên đấu giá thứ 8 đã đấu giá thành công gần 46.000 biển số, với tổng số tiền thu về xấp xỉ 1.700 tỷ đồng.

2-8256.jpg
Đấu giá biển số ôtô, xe máy năm 2025 thu về khoảng 5.200 tỷ đồng.

Tính riêng trong năm 2025, hoạt động đấu giá biển số xe đã mang lại khoảng 5.200 tỷ đồng, toàn bộ được nộp vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, nhiều biển số ôtô ngũ quý tiếp tục ghi nhận mức trúng đấu giá lên tới hàng chục tỉ đồng, cho thấy sức hút lớn của hình thức đấu giá này đối với người dân.

Nếu tính từ thời điểm chính thức tổ chức đấu giá biển số xe đến nay, tổng số tiền thu được đã đạt khoảng 9.600 tỷ đồng, trở thành một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.

#Đấu giá biển số ôtô năm 2025 #Đấu giá biển số xe máy năm 2025 #đấu giá biển số xe năm 2025 #hoạt động đấu giá biển số xe #đấu giá biển số xe thu về 5.200 tỷ đồng #đấu giá

Bài liên quan

Xe

Đấu giá biển số xe mang về ngân sách nhà nước 6.400 tỷ đồng

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho biết đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 7 trên toàn quốc.

Video: Đấu giá biển số xe thu về 6.400 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Dự kiến, hơn 1,23 triệu biển số xe của 34 tỉnh, thành phố sẽ được niêm yết công khai trước khi bước vào đấu giá. Toàn bộ danh sách biển số sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an và trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông theo quy định tại Nghị định 156. Thời gian niêm yết kéo dài 1 tháng trước khi bước vào phiên đấu giá chính thức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2025, phối hợp giữa C08 và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA).

Xem chi tiết

Xe

Biển số xe máy 50AA-888.88 trúng đấu giá tới hơn 1,4 tỷ đồng

Chiếc biển số xe máy 50AA-888.88 tại TP HCM này lần đầu lên sàn đấu giá, đã có một đại gia chi tới hơn 1,4 tỷ đồng sở hữu ngũ quý 8.

Video: Đấu giá thành công 474 biển số xe máy, thu 16.937.500.000 đồng (Nguồn: HTV).

Sau hơn một tháng triển khai phiên đấu giá biển số xe lần thứ 6 theo Nghị định 156/2023/NĐ-CP, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã có hơn 34.600 biển số được đấu giá thành công, thu về gần 1.600 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Xe

Bộ Công an sắp đấu giá 1,55 triệu biển số đẹp xe máy

Mới đây, Bộ Công an đã có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe, phiên đấu giá thứ 6. Đây là phiên đấu giá đầu tiên của biển số xe máy.

Video: Bộ sưu tập hơn 500 chiếc xe máy có biển số đẹp (Theo VTV)
Cụ thể, trong phiên này, Bộ Công an đưa 2.181.366 biển số ôtô, xe máy của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước ra đấu giá. Trong đó có hơn 624.000 biển ôtô và hơn 1,55 triệu biển số xe máy đẹp. Các biển số đấu giá được công khai để người dân lựa chọn.
Được biết, phiên đấu giá lần này có nhiều biển ngũ quý 5, ngũ quý 6, ngũ quý 7, ngũ quý 8, ngũ quý 9 và "567.89".
Bo Cong an sap dau gia 1,55 trieu bien so dep xe may
 Bộ Công an sắp đấu giá 1,55 triệu biển số đẹp xe máy.
Về giá khởi điểm và tiền đặt trước, với ôtô sẽ là 40 triệu đồng và xe máy là 5 triệu đồng. 
Đối với các biển số xe có định dạng AAAAA, ABCDE đưa ra đấu giá lại sau lần thứ 2 là 500 triệu đồng đối với biển số ô tô, và 50 triệu đồng đối với biển số xe mô tô, xe gắn máy.
Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá biển số xe thứ 6 sẽ được thực hiện sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách biển số xe (tính từ ngày 5/3). Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam là đơn vị được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức đấu giá tài sản.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới