Xe

Lý do 84 xe sang điện Porsche Taycan tiền tỷ bị triệu hồi tại Việt Nam?

Chương trình Triệu hồi – Cập nhật phần mềm quản lý vận hành pin trên Porsche Taycan model 2020-2024 ảnh hưởng tới tổng cộng 84 chiếc xe tại Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Video: Video: Triệu hồi gần 100 xe Porsche Taycan tại Việt Nam (Theo HTV).

Nhà nhập khẩu và phân phối Porsche tại Việt Nam vừa phối hợp cùng Cục đăng kiểm tổ chức Chương trình Triệu hồi – Cập nhật phần mềm quản lý vận hành pin trên xe Porsche Taycan model 2020-2024. Có tổng cộng 84 chiếc Taycan đã có mặt tại Việt Nam nằm trong diện triệu hồi.

Trong quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, Porsche AG đã phát hiện phần mềm quản lý vận hành pin trên một số xe Taycan thế hệ thứ nhất sản xuất trong thời gian từ 21/10/2019 đến 04/03/2024 có thể không chẩn đoán được nếu xảy ra hiện tượng ngắn mạch trong mô-đun pin cao áp.

2-1736.jpg
84 xe sang điện Porsche Taycan tiền tỷ bị triệu hồi tại Việt Nam.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, vấn đề kỹ thuật bất thường này có khả năng dẫn tới sự cố về nhiệt. Vì vậy, bộ pin cao áp của xe điện Taycan thế hệ thứ nhất cần được giám sát và phân tích để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành.

Đối với các xe được liệt kê trong danh sách xe thuộc chương trình triệu hồi, phần mềm quản lý vận hành pin sẽ được cài đặt phiên bản tối ưu hóa để cập nhật cho xe thông qua máy chẩn đoán Porsche, nhằm tăng cường giám sát hiệu suất pin.

4-2.jpg
Bộ pin cao áp của xe điện Taycan thế hệ thứ nhất cần được giám sát và phân tích để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành.

Với phiên bản tối ưu hóa của phần mềm quản lý vận hành pin này, các thông số quan trọng của bộ pin cao áp sẽ được phân tích liên tục. Trong trường hợp phát hiện bất thường, một cảnh báo màu vàng sẽ lập tức hiển thị trên bảng đồng hồ của chiếc Taycan với nội dung "Electrical system fault - Inspection necessary" (tạm dịch là “Hệ thống điện xảy ra sự cố - Cần thực hiện kiểm tra”), và đồng thời, dung lượng sạc của pin cao áp sẽ tự động giảm xuống 80% vì lý do an toàn.

Sau khi cập nhật phần mềm, trong trường hợp xe của khách xuất hiện tin nhắn cảnh báo màu vàng như mô tả trên đây, khách hàng cần liên hệ ngay với Trung tâm Porsche gần nhất để được hỗ trợ. Mặc dù tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bất thường nào xảy ra, hãng khuyến cáo khách hàng nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Porsche gần nhất để được hỗ trợ nhằm đảm bảo sự an toàn trong quá trình sử dụng xe.

3-5287.jpg
Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bất thường nào xảy ra, hãng khuyến cáo khách hàng nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Porsche gần nhất để được hỗ trợ.

Theo đó, phần mềm quản lý vận hành pin sẽ được cập nhật cho xe bằng phiên bản tối ưu hóa. Công việc cài đặt phiên bản tối ưu hóa sẽ được thực hiện trong khoảng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ công việc cài đặt phần mềm tối ưu hóa quản lý vận hành pin sẽ được tiến hành miễn phí cho khách hàng.

