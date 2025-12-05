Tập đoàn Nhật Bản dự chi gần 5.000 tỷ đồng thâu tóm bút bi Thiên Long

Mới đây, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ tiến hành thâu tóm CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG), nhà sản xuất văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, thông qua hai giao dịch gồm mua cổ phần và chào mua công khai.

Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thien Long An Thịnh (TLAT) – đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long, thuộc sở hữu của nhà sáng lập và các cộng sự.

Tiếp đó, Kokuyo sẽ thành lập một pháp nhân chuyên biệt để thực hiện chào mua công khai tối đa 18,19% số cổ phần đang lưu hành của TLG, tương đương hơn 15,9 triệu cổ phiếu.

Kokuyo sẽ thực hiện việc thâu tóm Thiên Long thông qua hai bước chính. Ảnh: TLG

Nếu thành công, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản sẽ nắm tổng cộng hơn 57 triệu cổ phiếu TLG (tỷ lệ 65,01% cổ phần), chính thức biến Thiên Long thành công ty con. Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ Yên, tương đương 4.700 tỷ đồng (tạm tính theo tỷ giá JPY/VND ngày 4/12).

Mức giá tương ứng khoảng 82.000 đồng/cp, cao hơn khoảng 28% so với thị giá TLG trên sàn chứng khoán. Kokuyo cho biết dùng vốn tự có để chi trả.

Kokuyo cho biết các giao dịch dự kiến hoàn tất vào tháng 11/2026 và không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Kokuyo thành lập năm 1905 tại Osaka và khởi đầu chỉ với một xưởng sản xuất sổ tay. Hơn một thế kỷ sau, Kokuyo trở thành một trong những tập đoàn văn phòng phẩm và nội thất văn phòng lớn nhất Nhật Bản, với hoạt động trải rộng từ sản phẩm học tập, dụng cụ văn phòng đến thiết kế không gian làm việc.

Thương hiệu Campus - một trong những biểu tượng của Kokuyo - đang giữ thị phần lớn tại Nhật Bản.

Hiện tại, Kokuyo có mặt tại nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore.... Tháng 11/2005, Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam đã chính thức nhận giấy phép đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy với tổng số vốn đầu tư 24 triệu USD tại Hải Phòng.

Kokuyo kỳ vọng thương vụ nói trên sẽ giúp tiếp cận hệ thống sản xuất dụng cụ viết mạnh mẽ của Thiên Long, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng kinh doanh văn phòng phẩm trên phạm vi toàn cầu.