[INFOGRAPHIC] Những mặt hàng Việt Nam đạt kỷ lục xuất khẩu

Thời gian qua, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam lập kỷ lục, tạo điểm sáng cho tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Kể từ khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Tường San luôn khiến công chúng say mê bởi nhan sắc ngọt ngào, thuần khiết.
Ba tập đoàn cảng biển hàng đầu thế giới đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu để trở thành nhà đầu tư chiến lược bến container cảng Liên Chiểu.
Nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách phí quản lý tài khoản dựa trên số dư bình quân nhằm hạn chế tài khoản “ngủ đông”.
Từ cây ăn trái quen thuộc, sơ ri được nghệ nhân uốn nắn thành bonsai mang hình dáng độc lạ, thu hút nhiều khách hàng.
Để làm thủ tục đi máy bay thông qua ứng dụng VNeID, hành khách cần đảm bảo tài khoản VNeID đạt mức độ 2.
Tân Tổng giám đốc KienlongBank Trần Hồng Minh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Dù quy mô chỉ 70 nhân sự và nguồn vốn khiêm tốn, doanh nghiệp này gây bất ngờ khi xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam và cam kết không tốn một đồng ngân sách.
Thẻ tín dụng VIB liên tục xuất hiện thông báo trừ 500.000 "phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt" khiến người dùng "khóc thét" không hiểu khoản phí này từ đâu mà có.
Những ngày này, làng trồng quất cảnh trên khắp cả nước đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết, nhiều nhà vườn đã có khách đặt cọc vì lo "cháy hàng".
Tokyo tiếp tục khẳng định ngôi vị thành phố giàu nhất thế giới năm 2025, với GDP đáng kinh ngạc 2.553,69 tỷ USD, vượt qua New York.
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên, đưa ông lọt top 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.
Để tránh mua phải "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng, người tiêu dùng có thể nhận diện qua chất liệu, logo, bao bì, mã code và giá bán.
Tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch LVMH - tập đoàn sở hữu 75 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp, là người giàu thứ 7 thế giới.
Giống sầu riêng mới được giới thiệu ở Vĩnh Long, giá bán 700.000 đồng/kg có nhiều đặc điểm nổi bật như cơm vàng óng, dẻo như sáp, vị ngọt đậm đà.
Việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu nhằm đảm bảo xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.
Dù sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đi đôi giày khoảng 75.000 đồng và dùng chiếc khăn rằn chưa đến 100.000 đồng.
Không còn cảnh xếp hàng dài, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đìu hiu trong ngày Black Friday dù giảm sâu tới 80%.
Ít ai biết, trứng cá tầm có giá hàng tỷ đồng/kg lại từng là thức ăn cho lợn, vứt đầy bờ biển để mặc ôi thiu.
Vụ cháy gây chấn động Hong Kong (Trung Quốc) xảy ra tại Wang Fuk Court, khu chung cư có mặt bằng giá đắt đỏ dù là dự án nhà ở trợ cấp.
Lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện các lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc cất giấu hơn 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.