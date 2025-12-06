Tài sản tỷ phú toàn cầu phá kỷ lục

Nhờ đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ, số lượng tỷ phú toàn cầu cũng như tổng tài sản của họ đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Đầu tư và dịch vụ tài chính UBS (Thụy Sĩ), số lượng tỷ phú trên toàn thế giới cũng như tổng tài sản của họ đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay.

Tính đến ngày 4/4, thế giới có 2.919 tỷ phú USD. Đây là mức cao nhất kể từ khi UBS bắt đầu thu thập dữ liệu về tỷ phú toàn cầu năm 1995.

Theo UBS, cổ phiếu công nghệ và giá trị các tài sản tài chính nhìn chung đều đang tăng, nên dù thế giới có nhiều biến động, tổng tài sản của giới tỷ phú vẫn đạt mức kỷ lục mới.

Báo cáo của UBS sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu do UBS và PricewaterhouseCoopers cùng duy trì, theo dõi tài sản của tỷ phú trên toàn thế giới.

Báo cáo của UBS cho biết, tổng tài sản của các tỷ phú thế giới đạt 15,8 nghìn tỷ USD, tăng 13% trong 12 tháng, nhờ giá trị tài sản của các tỷ phú công nghệ hiện hữu tăng mạnh và sự xuất hiện của nhiều tỷ phú mới ở hàng loạt lĩnh vực.

Số lượng tỷ phú toàn cầu tăng kỷ lục. Ảnh: Indiantimes

Trong 12 tháng tính đến ngày 4/4, số lượng tỷ phú đã tăng thêm 287 người - mức cao thứ hai kể từ khi UBS bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 2015. Chỉ riêng năm 2021, với làn sóng kích thích kinh tế và lãi suất thấp đẩy giá tài sản tăng mạnh, ghi nhận số tỷ phú mới cao hơn. Sự xuất hiện của 237 tỷ phú mới cũng góp phần vào sự gia tăng này, trong đó 128 người đến từ châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thống kê, tài sản của nhóm tỷ phú công nghệ tăng gần 25%, lên mức 3.000 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu do cổ phiếu mà các tỷ phú sở hữu tại các công ty có hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như Meta, Oracle và Nvidia đều tăng giá trong năm qua.

6 tỷ phú công nghệ Mỹ có mức tăng tài sản mạnh nhất đã giàu thêm tổng cộng 171 tỷ USD, tương đương trung bình mỗi người tăng thêm 28,5 tỷ USD. Sự gia tăng đột biến này gắn liền với năng lực AI của các công ty mà họ sở hữu, từ sản xuất chip nền tảng cho đến hạ tầng điện toán đám mây vận hành bằng AI.

Tổng số tỷ phú tại Mỹ tăng lên 924 người, chiếm gần 1/3 tổng số tỷ phú trên toàn thế giới. Trung Quốc hiện có 470 tỷ phú, đứng thứ hai toàn cầu sau Mỹ. Ngoài ra, số lượng tỷ phú tự thân tiếp tục tăng, với 196 doanh nhân trở thành tỷ phú mới, sở hữu tổng tài sản 386,5 tỷ USD.

Trong năm qua, các tỷ phú giàu có nhờ thừa kế được hưởng khối tài sản lớn nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Trong vòng 12 tháng tính đến ngày 4/4, 91 người trở thành tỷ phú nhờ thừa kế, hưởng tổng cộng 298 tỷ USD, khối tài sản này tăng hơn 1/3 so với năm 2024.

Tài sản bình quân của 374 nữ tỷ phú toàn cầu tăng 8,4% lên 5,2 tỷ USD. Ngành tiêu dùng và bán lẻ là lĩnh vực hàng đầu thúc đẩy tài sản của các nữ tỷ phú. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng ghi nhận tỉ lệ tỷ phú nữ tự thân cao nhất so với các khu vực khác.

Một phân tích gần đây của công ty dữ liệu tài sản Altrata cũng ghi nhận số lượng tỷ phú toàn cầu tăng lên mức kỷ lục. Altrata ước tính có khoảng 3.508 người đang nắm giữ tổng cộng 13,4 nghìn tỷ USD, trong đó khoảng một phần ba sống tại Mỹ. Trung Quốc đứng thứ hai với 321 tỷ phú, sở hữu khoảng 10% tổng tài sản giới siêu giàu toàn cầu.