Lộ diện 3 "ông lớn" quốc tế tranh suất đầu tư bến container cảng Liên Chiểu

Ba tập đoàn cảng biển hàng đầu thế giới đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu để trở thành nhà đầu tư chiến lược bến container cảng Liên Chiểu.

Mới đây, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho biết, cuộc đua trở thành nhà đầu tư chiến lược cho bến container cảng Liên Chiểu đang bước vào giai đoạn căng nhất, khi ba tập đoàn vận tải, khai thác cảng hàng đầu thế giới đã chính thức mua và nộp hồ sơ dự thầu.

Theo đó, 3 nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V (Hà Lan); Công ty TNHH Cảng và Đặc khu kinh tế Adani (Ấn Độ) và T&T Group & Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) - CTCP cùng Terminal Investment Limited Holding (Luxembourg), doanh nghiệp mạnh về cảng biển và đầu tư vận hành quốc tế.

Cả 3 doanh nghiệp này đều mạnh trong khai thác cảng và vận tải biển toàn cầu. APM Terminals là thành viên của Tập đoàn A.P. Moller–Maersk, một trong những "người khổng lồ" trong ngành vận tải container thế giới. Adani Ports là nhà khai thác cảng lớn nhất Ấn Độ.

Trong khi đó, VIMC nhiều năm là doanh nghiệp chủ lực về hàng hải, sở hữu hệ thống cảng biển trải dài cả nước. Terminal Investment Limited Holding (TIL) là đơn vị đầu tư – vận hành cảng thuộc top lớn nhất toàn cầu.

Phối cảnh bến cảng Liên Chiểu sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác. Ảnh minh họa

Hiện, các thủ tục đang bước vào giai đoạn cuối. Việc mở thầu sẽ diễn ra vào ngày ngày 24/12, là thời điểm xác định "ông lớn" nào sẽ cùng Đà Nẵng phát triển bến container, hạng mục quan trọng nhất của cảng Liên Chiểu.

Nếu tiến độ giữ đúng kế hoạch, sau khi chọn nhà đầu tư, dự án sẽ khởi công quý I/2026, tạo cú hích lớn cho hệ sinh thái logistics miền Trung.

Cảng Liên Chiểu hiện sở hữu hơn 136 ha đất và gần 26 ha mặt nước, với 8 cầu cảng container dài 2.750 m, tiếp nhận tàu từ 50.000 đến 200.000 DWT, cùng 5 cầu cảng gom hàng dưới 5.000 DWT. Hệ thống hậu phương gồm kho bãi, nhà điều hành, xưởng sửa chữa, bãi đường sắt kết nối 1,5 km đến ga Liên Chiểu. Dự kiến công suất khai thác khoảng 5,2–5,8 triệu TEU/năm, với tổng vốn đầu tư 45.200 tỷ đồng.

Ngoài khu bến container, cảng còn có khu bến tổng hợp hàng rời 52 ha đất và 13 ha mặt nước, gồm 6 cầu cảng cho tàu 50.000–100.000 DWT và 5 cầu cảng gom hàng, công suất 17-19 triệu tấn/năm, vốn đầu tư 17.743 tỷ đồng. Khu bến LNG/LPG và hàng lỏng gần 40 ha với hai cầu cảng công suất 2 triệu tấn/năm, cùng bốn cầu cảng xăng dầu công suất 4 triệu tấn/năm, tổng vốn 5.429 tỷ đồng.

Dự án triển khai theo ba giai đoạn từ 2025-2036. Giai đoạn 1 xây dựng hai bến số 1, 2 và các hạng mục hậu phương, dự kiến vận hành từ cuối 2028.

Giai đoạn hai hoàn thành bến số 3, 4 để đưa vào khai thác từ đầu 2033. Giai đoạn cuối hoàn thiện các bến còn lại, khu bến sà lan và hệ thống đường sắt, dự kiến vận hành từ đầu 2036.

Đến nay, hạ tầng dùng chung đạt 95%, đường ven biển nối cảng đạt 82%, dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 12/2025. Khi hoàn thành, cảng Liên Chiểu sẽ trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, đón tàu lớn, trung chuyển hàng hóa và kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải toàn cầu, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng.