Hà Nội

[INFOGRAPHIC] 10 doanh nghiệp Việt vào top "nơi làm việc hàng đầu Đông Nam Á”

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 10 doanh nghiệp Việt vào top "nơi làm việc hàng đầu Đông Nam Á”

Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách “Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á”. Việt Nam có 10 doanh nghiệp góp mặt, nhiều nhất trong khu vực.

10-doanh-nghiep-viet-vao-top.jpg
