Loại cua nghe tên "ngượng đỏ mặt" hơn nửa triệu đồng/kg

Kinh doanh

Loại cua nghe tên "ngượng đỏ mặt" hơn nửa triệu đồng/kg

Dù cái tên khiến nhiều người ngượng ngùng nhưng chất lượng thịt và gạch thơm ngon hảo hạng của loài cua này khiến nhiều khách lùng mua mỗi khi đến mua. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cua trinh nữ (hay còn gọi yếm vuông, cua yếm đào) là đặc sản nổi tiếng ở Cà Mau. Nghe tên nhiều người "ngượng đỏ mặt", nhưng từ lâu cua trinh nữ trở thành món khoái khẩu được ưa chuộng trong nhà hàng hải sản. Ảnh: Cuacamau
Trên thị trường, giá cua trinh nữ dao động từ 400.000 - 690.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 800.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Đây là loại cua cái ở độ tơ, chưa từng mang trứng. Đặc điểm dễ nhận thấy là phần yếm hình vuông, cứng và khít thân. Ảnh: Internet
Thịt cua trinh nữ dày, chắc và ngọt tự nhiên, tạo hương vị nguyên bản mà không cần gạch để tăng độ béo. Ảnh: Npkingseafood
Khi hấp chín, lớp gạch vàng dẻo quánh, thơm béo nhưng không ngấy. Ảnh: HaisanHoangLong
Cua trinh nữ có thể chế biến thành nhiều món như hấp bia, nướng mọi, rang me...Ảnh: HaisanHoangLong
Trọng lượng của cua trinh nữ dao động từ 150 - 300g, khoảng 4 - 5 con/kg. Ảnh: Facebook
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, cua trinh nữ ngon là khi còn tươi rói, khoẻ mạnh, có vỏ ngoài màu xám đục, yếm cua vẫn còn bám chắc vào thân, chân và càng chuyển động linh hoạt, gai trên càng và mai cua còn sắc nguyên. Ảnh: Háianhoanglong
Khi mua, người tiêu dùng có thể dùng ngón tay cái ấn vào cái yếm của con cua. Nếu thấy yếm cứng và săn chắc, là cua mới, ngon và nhiều thịt. Ảnh: Facebook
Ngược lại, nếu thấy yếm mềm sẽ là cua óp thịt, cua cũ và thịt không chắc. Ảnh: Facebook
#Đặc sản cua trinh nữ Cà Mau #Giá trị và chất lượng cua #Phân biệt cua tươi và cũ #Cách chế biến cua trinh nữ #Đặc điểm nhận biết cua ngon #cua biển

