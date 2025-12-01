Cách check-in tại sân bay bằng ứng dụng VNeID

Để làm thủ tục đi máy bay thông qua ứng dụng VNeID, hành khách cần đảm bảo tài khoản VNeID đạt mức độ 2.

Vietnam Airlines thông báo bắt đầu áp dụng quy định mới theo Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2025. Thay đổi lớn nhất là yêu cầu hành khách không có hành lý ký gửi phải làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk, thay vì đến quầy như trước.

Chỉ những hành khách có hành lý ký gửi, trẻ em đi một mình, người cao tuổi và người cần hỗ trợ mới tiếp tục làm thủ tục tại quầy.

Từ 1/12, khách bay không gửi hành lý làm thủ tục bằng VNeID hoặc kiosk. Ảnh: Znews

Trong khi đó, các hành khách còn lại phải thực hiện toàn bộ quy trình mua vé, check-in, kiểm tra an ninh và lên tàu bay bằng giải pháp sinh trắc học tích hợp với VNeID hoặc qua kiosk sân bay.

Để làm thủ tục, khách hàng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng VNeID với tài khoản định danh mức 2, chọn mục "Dịch vụ khác", rồi "Chọn Dịch vụ hàng không" và tiếp tục với "Check-in online".

Khách hàng cần có VNeID định danh mức 2 để làm các thủ tục đi máy bay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Kế đến, chọn hãng hàng không tương ứng và đồng ý chia sẻ dữ liệu. Lúc này, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng người dùng sang ứng dụng của hãng hàng không tương ứng để hoàn tất việc check-in và eKYC.

Tại sân bay, hành khách thực hiện sinh trắc lần lượt ở cửa an ninh và cửa lên máy bay. Nếu đã check-in nhưng chưa xác minh eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID.

Hiện tại, công nghệ sinh trắc học kết hợp VNeID đã được triển khai tại các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh, thay thế việc xuất trình giấy tờ truyền thống. Kiosk tự phục vụ cũng đã được bố trí tại tất cả sân bay, giúp hành khách chủ động làm thủ tục mà không cần xếp hàng tại quầy.

Giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục mà còn tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học, đồng thời giảm nguy cơ lỡ chuyến bay khi quên mang giấy tờ tùy thân.