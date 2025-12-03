Hà Nội

Dòng máy bay Airbus A320 đang gặp sự cố đắt đỏ cỡ nào?

Kinh doanh

Dòng máy bay Airbus A320 đang gặp sự cố đắt đỏ cỡ nào?

A320 là dòng máy bay chở khách thân hẹp, bán chạy nhất của Airbus, giá bán khoảng 98 triệu USD. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo các nguồn tin, Airbus phát hiện vấn đề trên các tấm thân máy bay của vài chục chiếc A320, khiến hãng phải hoãn một số đợt bàn giao. Ảnh: SCMP
Theo hãng tin Bloomberg, đây là một trong những đợt đánh giá chất lượng lớn nhất liên quan đến dòng máy bay bán chạy nhất của Airbus. Ảnh: Mehr News Agency
Sự cố này nối dài chuỗi thách thức đối với mẫu máy bay bán chạy nhất của Airbus. Trước đó, hơn một nửa số máy bay A320 trên toàn thế giới phải cập nhật phần mềm do lỗ hổng khiến việc điều khiển máy bay có thể bị ảnh hưởng trong bão mặt trời. Ảnh: BNN Bloomberg
Airbus A320 là dòng máy bay chở khách thân hẹp - xương sống của ngành hàng không hiện đại - được Airbus phát triển và sản xuất từ năm 1988. Ảnh: Bloomberg
Hiện dòng A320 là máy bay bán chạy nhất thế giới khi bán ra 12.257 chiếc tính đến cuối tháng 9, vượt qua con số 12.254 chiếc của Boeing 737. Ảnh: Khaleej Times
Theo nhà sản xuất, máy bay Airbus A320 có khoảng 180 - 250 ghế ngồi. Chiều dài 37,5 mét, sải cánh 34,1 mét và chiều cao 11,76 mét. Ảnh: News18
Khoang khách của máy bay Airbus A320 được các hãng hàng không phân thành các hạng ghế thương gia và phổ thông. Ảnh: Airbus
Ngoài ra, máy bay Airbus A320 còn được thiết kế đặc biệt giúp chịu được cú va chạm có tính toán xuống nước. Điều này giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng phải hạ cánh xuống nước. Ảnh: Airline Geeks
#Sự cố máy bay Airbus A320 #Giá trị và bán chạy của Airbus A320 #Vấn đề chất lượng và cập nhật phần mềm #Tác động của các sự cố đến ngành hàng không #Thiết kế an toàn và khả năng chịu va chạm của A320 #Thị trường máy bay thân hẹp toàn cầu

